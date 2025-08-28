Britischer Radprofi Chris Froome hatte einen schweren Unfall

Chris Froome (40), viermaliger Sieger der Tour de France, wurde am Mittwoch bei einem Training in einer französischen Kleinstadt in einen schweren Fahrradunfall verwickelt. Der Radprofi stürzte ohne Beteiligung Dritter und zog sich dabei eine Vielzahl ernsthafter Verletzungen zu, darunter fünf gebrochene Rippen, eine Fraktur der Lendenwirbelsäule und einen Pneumothorax – einen kollabierten Lungenflügel. Das gab sein Team nun via Instagram bekannt. Chris wurde mit einem Hubschrauber ins Krankenhaus nach Toulon gebracht, wo er sich am Donnerstag einer Operation unterzog. Sein Team gab bekannt, dass er sich in einem stabilen Zustand befinde.

Die Nachricht über Chris' Zustand sorgte für Besorgnis bei seinen Fans weltweit. Es ist nicht das erste Mal, dass der Sportler mit schweren Verletzungen zu kämpfen hat. Bereits 2019 erlitt er bei einem Trainingssturz mehrere Frakturen an Becken, Oberschenkel und Rippen. Damals brauchte er viele Monate, um sich wieder zu erholen. Trotz der Schwere des Unfalls konnte Chris dieses Mal eine Kopfverletzung vermeiden, was sein Team als eine positive Nachricht neben den vielen Rückschlägen hervorhob.

Chris zählt zu den erfolgreichsten Straßenradfahrern seiner Generation. Neben seinen vier Tour-de-France-Siegen gewann er auch zwei olympische Medaillen, ein weiterer Beweis für seine Ausdauer und Leidenschaft für den Radsport. Seine Karriere wurde jedoch immer wieder von dramatischen Ereignissen unterbrochen, darunter ein schwerer Unfall, bei dem er einst während eines Trainings mit hoher Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrrad verlor. Trotz all dieser Rückschläge hat er stets den Ruf bewahrt, ein Kämpfer zu sein, der keine Herausforderung scheut.

IMAGO / ZUMA Press Wire Chris Froome, Radprofi

IMAGO / Sirotti Chris Froome, August 2025

