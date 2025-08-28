Schon vor einem Jahr: Rapper French Montana hat sich verlobt

French Montana (40) hat sich verlobt – und zwar mit einer echten Prinzessin! Der US-amerikanische Rapper und die aus Dubai stammende Sheikha Mahra wollen den Bund fürs Leben schließen, wie ein Sprecher des Musikers jetzt gegenüber TMZ bestätigt. Den romantischen Heiratsantrag machte French Montana seiner Partnerin während der Paris Fashion Week im vergangenen Juni, direkt nach seinem Auftritt auf dem Laufsteg. Berichten zufolge sind die beiden seit Oktober 2024 ein Paar.

Sheikha ist keine Unbekannte: Sie ist die Tochter von Mohammed bin Rashid Al Maktoum, dem Premierminister der Vereinigten Arabischen Emirate. Die Prinzessin war zuvor mit einem Geschäftsmann verheiratet, mit dem sie eine gemeinsame Tochter hat. Aber auch für French Montana wird es die zweite Ehe sein. Der Musiker war von 2007 bis 2014 mit der Geschäftsfrau Deen Kharbouch verheiratet. Aus dieser Beziehung stammt sein Sohn, mit dem der Rapper ein enges Verhältnis pflegt.

French Montana und Sheikha könnten bald das nächste royale Powerpaar werden. Die Prinzessin, die ihren Instagram-Account nach ihrer Trennung vorerst deaktivierte, meidet die Öffentlichkeit und zeigt sich selten in der Presse. Der 40-jährige Rapper hingegen steht immer wieder im Rampenlicht – sei es wegen seiner musikalischen Erfolge, rechtlichen Themen oder seiner früheren Beziehung mit Realitystar Khloé Kardashian (41), die damals für viel Aufmerksamkeit sorgte. Dass eine Prinzessin und ein Rap-Star zueinanderfinden, sorgt für Staunen – doch beide scheinen überglücklich zu sein.

Getty Images French Montana im Juni 2022

Getty Images French Montana, September 2022

Khloe Kardashian und French Montana 2014

