French Montana begeistert mit 1,1 Mio. Dollar-Verlobungsring

French Montana (40) sorgt für Schlagzeilen: Der Rapper hat sich mit der Dubai-Prinzessin Mahra verlobt. In einem Instagram-Post am Freitag, den 29. August, präsentierte das Paar stolz den beeindruckenden Verlobungsring, der eigens von Eric the Jeweler entworfen wurde. Der Wert dieses luxuriösen Schmuckstücks liegt bei sagenhaften 1,1 Millionen Dollar. Der Ring glänzt mit einem zentralen, smaragdgeschliffenen Diamanten, der von weiteren kleineren Steinen umrahmt wird. Die Caption des Posts war schlicht, aber vielsagend: "🤍✨".

Die Verlobung von French Montana (bürgerlich Karim Kharbouch) und der 31-jährigen Mahra fand bereits im Juni statt, kurze Zeit nach dem Auftritt des Rappers auf der Pariser Fashion Week. Für French ist es nicht die erste öffentlichkeitswirksame Beziehung. In der Vergangenheit war der Musiker mit der Reality-TV-Persönlichkeit Khloé Kardashian (41) liiert und zeigte sich danach offen über ihre freundschaftliche Verbindung. Mahra bringt dagegen royale Dramatik in die Liaison: Sie war zuvor schon einmal verheiratet und hatte diese Ehe im Jahr 2024 öffentlich über einen Instagram-Post per dreifacher Talaq-Formel aufgelöst. Kurz vor der Scheidung hatte sie mit ihrem Ex-Mann eine Tochter bekommen.

Das Paar, das seit Oktober 2024 zusammen sein soll, lebt einen glamourösen Lifestyle, der den Rahmen der aktuellen Verlobung unterstreicht. Für den Rapper, der in Marokko geboren wurde und sich als Musiker in den USA einen Namen gemacht hat, markiert die Beziehung mit Mahra einen weiteren faszinierenden Wendepunkt. Während er gerne von den Höhen und Tiefen seines Liebeslebens sprach, sind Details über die Anfänge seiner Beziehung mit der Prinzessin rar. Für seine Fans bleibt jedoch eines unübersehbar: French Montanas Fähigkeit, die Blicke auf sich zu ziehen – sowohl durch seinen Erfolg in der Musikbranche als auch durch sein spektakuläres Privatleben.

Getty Images French Montana bei einem "Deadpool 2"-Screening in New York City

Instagram / frenchmontana French Montana und Prinzessin Mahra zeigen ihren Verlobungsring

Khloe Kardashian und French Montana 2014