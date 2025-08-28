Starautor Ferdinand von Schirach hatte eine Nahtoderfahrung

Ferdinand von Schirach (61) hat in einem Interview offen über eine einschneidende Erfahrung in seinem Leben berichtet. Während einer fehlgeschlagenen Operation spürte der Schriftsteller etwas, was er heute als eine Nahtoderfahrung einordnet. "Bei einer schiefgegangenen Operation bin ich fast verblutet. Es wurde dann wohl ziemlich knapp", erinnert er sich gegenüber Bunte und führt weiter aus: "Ich sah das viele Blut, das von der Liege auf den Boden tropfte, es wurde langsam kälter, und ich dachte: Ah, das ist jetzt das Ende."

Diese eigentlich traumatische Erfahrung stuft Ferdinand heute als gar nicht so negativ ein. "Alles war sanft, nicht bedrohlich, auch nicht erschreckend", schildert er. Das Sterben mache dem 61-Jährigen deutlich mehr Angst als der Tod. In seinen Werken hat er sich schon häufiger mit dem Tod beschäftigt. Als er 15 Jahre alt war, verstarb sein Vater an den Folgen seiner Alkoholsucht. In seinem Buch "Kaffee und Zigaretten" beschreibt Ferdinand, wie er kurz darauf selbst einen Suizidversuch unternahm.

Ferdinand zählt zu den erfolgreichsten zeitgenössischen Autoren Deutschlands. Seit 2009 veröffentlichte er fünfzehn Bücher, darunter Erzählbände mit Geschichten aus seiner Zeit als Strafverteidiger, Romane, Essaysammlungen und Beobachtungen aus seinem eigenen Leben. Dabei setzt er sich oft mit Themen wie Moral, Recht und Vergänglichkeit auseinander. Seine drei Theaterstücke "Terror", "Gott" und "Regen" wurden in elf Ländern auf der Bühne gezeigt und einige seiner Werke wurden zudem verfilmt, wie zum Beispiel "Der Fall Collini" mit Elyas M'Barek (43) in der Hauptrolle.

Bist du selbst depressiv oder hast du Suizid-Gedanken? Dann kontaktiere bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhältst du anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

