Nach drei Monaten: Kevin Njie meldet sich im Netz zurück

Kevin Njie (29) ist zurück – und meldet sich pünktlich zum Jahreswechsel mit einer persönlichen Videobotschaft aus Bali. Der Reality-TV-Star wandte sich am Morgen an seine Community auf Instagram, nachdem es in den vergangenen drei Monaten auffallend ruhig um ihn geworden war. Ort und Zeitpunkt wählte Kevin bewusst: Neujahr, fernab der Heimat, weiterhin auf der Insel, auf der er im Herbst als vermisst gemeldet und kurz darauf wohlbehalten gefunden worden war. Mit einem freundlichen "Good morning, Germany. Hello 2026" wünschte er seinen Fans ein erfolgreiches, schönes und gesundes Jahr. In dem Clip spricht Kevin allein in die Kamera, bedankt sich bei seinen Followern für Unterstützung, Rücksicht und Geduld – und gibt das ersehnte Lebenszeichen: Es gehe ihm gut, er sei gesund.

Mehr Details zur Auszeit will der Sportler und Realitystar noch nicht teilen, er kündigt jedoch an, dass es bald mehr zu erzählen gebe. "Es war lange ruhig hier. Ihr seht es, ich bin immer noch auf Bali", erklärt er in seiner Story und betont, wie wichtig ihm die Pause war. "Ich wollte euch auf jeden Fall einmal danke sagen – danke für eure Unterstützung, für die ganzen lieben Nachrichten, für euren Support, auch für euren Respekt mir gegenüber und der Situation", sagt Kevin. Er habe lange überlegt, ob er überhaupt wieder in die Kamera sprechen solle, weil er vor Ort "sehr meinen Frieden" gefunden habe und die Social-Media-Welt für ihn gerade weit weg gewesen sei. Für den Moment bleibt er knapp: Neujahrsgrüße, Dank an die Community und die klare Botschaft, dass es ihm gut geht. "Wir hören uns", schließt er, und deutet damit eine Rückkehr in kleinen Schritten an.

Schon im Herbst hatte der Influencer nach den Aufregungen auf Bali eine Social-Media-Pause eingelegt, um Kraft zu sammeln und zur Ruhe zu kommen. Dass er nun an Neujahr mit warmen Worten zurückkehrt und seinen Frieden auf der Insel hervorhebt, passt zu dem Bild eines Menschen, der seinen Alltag neu ordnet und Routinen überdenkt. Kevin, der neben seiner TV-Präsenz auch als Model und Sportler bekannt ist, pflegt seit Jahren eine enge Beziehung zu seiner Community. In Q&As tauschte er sich häufig direkt mit Fans aus, zeigte Workouts, Reiseeinblicke und private Momente. Der Dank, den er jetzt ausspricht, knüpft daran an: eine Community, die ihm Raum lässt – und ein Realitystar, der sich Zeit nimmt, bevor er mehr erzählt.

RTL / Frank Beer Kevin Njie, Realitystar

IMAGO / Beautiful Sports Kevin Njie, November 2024

