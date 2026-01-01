Süßer Silvester-Post: Samira Yavuz wünscht sich ruhiges 2026

Silvesterabend, kurz vor dem Jahreswechsel, meldet sich Reality-TV-Star Samira Yavuz (32) bei Instagram und zieht eine emotionale Bilanz. "2025 war wild. Wir auch! Wir tanzen weiter", schreibt sie an ihre Community – dazu schickt sie Wünsche für "Liebe im Herzen, Ruhe im Kopf und Gesundheit im Leben". Der Post löste sofort Resonanz aus. Innerhalb von nur dreißig Minuten sammelte der Beitrag bereits 22 Kommentare und 1764 Reaktionen. Die Botschaft kommt direkt aus dem Wohnzimmer ins Netz und trifft den Ton der Stunde: Danke sagen, durchatmen, weitermachen.

Im Clip und in der Caption macht Samira klar, worum es ihr zum Jahresende geht: positive Energie bewahren, die schönen Momente festhalten und den Rest hinter sich lassen. Konkrete Rückblicke spart sie aus, stattdessen setzt sie auf Stimmung und Gemeinschaftsgefühl – der Mix aus Tanz-Emoji, Herz und Handschlag passt zum festlichen Timing ihres Posts. Zwischen Feuerwerks-Countdown und Dinner mit Freunden findet die Influencerin den Raum für ein kurzes, warmes Lebenszeichen, das ohne großen Schnickschnack auskommt und dennoch Wirkung zeigt. Die schnellen Interaktionen zeigen, wie aktiv ihre Follower an diesem Abend sind.

Privat hatte Samira 2025 viel zu stemmen. Die Trennung von Samira und Serkan Yavuz (32) sorgte bereits Anfang 2024 für Schlagzeilen, doch der wahre Skandal kam erst später ans Licht. Samira hatte zunächst nur von einem "Vertrauensbruch" gesprochen, doch schnell wurde klar: Serkan war fremdgegangen! Der Schock war perfekt, als sich Reality-Star Eva Benetatou (33) zu Wort meldete und die Affäre öffentlich bestätigte. In ihrer Instagram-Story gestand sie: "Es war ein schwacher, menschlicher Moment, den ich mir selbst am meisten vorwerfe." Samira zeigte sich in ihrem Podcast "Badass statt Sad Ass" schockiert über das Ausmaß des Betrugs. Laut der Influencerin soll Eva sogar versucht haben, die Affäre geheim zu halten und Serkan vorgeschlagen haben, alles abzustreiten. Nach der Trennung von Serkan konzentrieren sich beide auf die gemeinsame Elternrolle und halten gemeinsame TV-Projekte bewusst auf Abstand. Umso mehr scheinen Samiras Zeilen am Jahresende wie ein kleines Versprechen an sich selbst: Im neuen Jahr soll es ruhiger werden, mit Fokus auf Familie und das, was guttut.

Instagram / samirayasminleila Samira Yavuz, Dezember 2025

Instagram / samirayasminleila Serkan und Samira Yavuz mit ihren Töchtern Nova und Valea, Juni 2025

Collage: Imago, ActionPress, Instagram Eva Benetatou, Serkan Yavuz und Samira Yavuz

