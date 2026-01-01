90er-Revival: North West zeigt ikonische Powerpuff-Styles

North West (12), Tochter der Reality-Queen Kim Kardashian (45) und Rap-Superstar Kanye West (48), hat mit ihrem neuesten Instagram-Post für mächtig Furore gesorgt! In einem spektakulären Foto-Shooting präsentierte sich die junge Fashionista gemeinsam mit ihren beiden besten Freundinnen in einem Look, der direkt aus der beliebten Cartoon-Serie "The Powerpuff Girls" zu stammen scheint. Mit ihren leuchtend blauen Haaren führte North das farbenfrohe Trio an, während ihre Freundinnen mit knallpinken und neongrünen Mähnen für den perfekten Powerpuff-Effekt sorgten. Die drei Mädchen posierten in identischen schwarzen Balenciaga-Jackets, die einen eleganten Kontrast zu ihren wilden Haarfarben bildeten. Einige Motive zeigen dezent Kims Winter-Wonderland-Garten, andere wurden im Hausflur oder auf der Rückbank aufgenommen – kurze, pointierte Slides, die den Nostalgie-Trigger clever mit Luxus-Ästhetik kombinieren.

Kim Kardashian hat sich in den letzten Monaten immer wieder als unterstützende Mutter erwiesen, wenn es um Norths gewagten Modestil geht. Die Unternehmerin verteidigte die kreativen Entscheidungen ihrer ältesten Tochter öffentlich und betonte dabei die Wichtigkeit von Selbstausdruck im Teenageralter. "Ich sage dann: 'Schatz, wenn du blaue Haare haben willst, dann ist das eben so. Es macht sie so glücklich. Ich würde ihr diese Kreativität niemals nehmen wollen", so Kim im "Call Her Daddy"-Podcast. Diese bedingungslose Unterstützung zeigt sich auch in den aktuellen Powerpuff Girls-inspirierten Looks, die North und ihre Freundinnen zur Schau stellen. Die Kardashian-Matriarchin fungiert mittlerweile sogar als eine Art "Momager" für ihre Tochter, die bereits als Model und Rapperin erste Schritte in der Entertainmentbranche macht. Besonders beeindruckend ist dabei Norths Umgang mit Kritik. Kim berichtet, dass es North egal sei, was die Leute online über sie sagen. "Sie ist wirklich selbstbewusst und sagt so etwas wie: 'Ich würde mich wahrscheinlich nicht mit diesen Leuten abgeben'", so Kim.

Mit ihrem Instagram-Debüt im Dezember 2024 hat North West einen wichtigen Meilenstein erreicht. Ihr Account, der laut Bio "von den Eltern verwaltet" ist, zeigt bereits jetzt eine beeindruckende Sammlung stylischer Posts, die ihre Persönlichkeit und ihren einzigartigen Geschmack widerspiegeln. Neben Instagram ist North auch auf dem gemeinsamen TikTok-Account mit ihrer Mutter aktiv, wo sie regelmäßig Tanzvideos und lustige Clips mit Familie und Freunden teilt. Experten sehen in North bereits jetzt eine kommende Influencerin, die mit ihrer authentischen Art und ihrem Mut zu gewagten Looks eine ganze Generation inspirieren könnte. Die Tatsache, dass sie trotz ihres berühmten Nachnamens ihren eigenen Weg geht und dabei von ihrer Familie unterstützt wird, macht sie zu einem besonderen Phänomen in der Welt der Celebrity-Kids. Mit gerade einmal 12 Jahren zeigt North West bereits, dass sie bereit ist, das Erbe ihrer Eltern auf ihre ganz eigene Art und Weise fortzuführen.

Anzeige Anzeige

Instagram / northwest North West und ihre Freundinnen, Dezember 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / northwest North West beim spontanen Fotoshooting

Anzeige Anzeige

TikTok / kimandnorth North West und Reality-TV-Ikone Kim Kardashian