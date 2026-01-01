Realitystar Eric Stehfest kündigt emotionales Comeback an

Eric Stehfest (36) hat kurz vor dem Jahreswechsel in seiner Instagram-Story ein deutliches Signal gesetzt: Der Schauspieler blickt auf ein extrem hartes 2025 zurück, in dem seine Ehe mit Edith Stehfest (30) zerbrach, und kündigt zugleich für 2026 ein großes Comeback an. In der Botschaft, die er in der Nacht zum 31. Dezember mit seinen Followern teilte, spricht Eric offen von einem Jahr, das ihn "fast [sein] Leben gekostet" habe. Er beschreibt, wo er steht, wofür er dankbar ist und wohin es gehen soll – und deutet an, dass er schon bald mit neuen Projekten und vielen persönlichen Geschichten wieder auf der Bildfläche erscheinen wird.

Seinen Worten zufolge habe er sich "aus Liebe zu [sich] selbst" von Vielem gelöst und sich ganz bewusst einem "sehr schmerzhaften Heilungsprozess" gestellt. Gleichzeitig richtet der Schauspieler einen warmen Dank an seine Community, die ihm in der Krise die Treue gehalten habe: "Ich danke euch von Herzen, dass ihr noch hier seid und mir den Raum zum Heilen gegeben habt", so Eric in der Story. Für das kommende Jahr setzt er eine klare Marke: "2026 werde ich wieder zurückkommen. Und ich habe eine Menge zu erzählen! Ich kämpfe mich zurück." Zum Abschluss seines Neujahrsgrußes findet er persönliche Worte an sich selbst – "Entschuldigung Eric, dass ich dich so lange vergessen habe" – und wünscht allen einen sicheren Rutsch: Mögen Schutzengel darüber wachen, "dass ihr euch heute Nacht nicht verletzt". Worauf sich seine Fans 2026 genau freuen können, verrät Eric noch nicht. Plant der Star etwa eine Rückkehr zu GZSZ? Seit seinem Ausstieg aus der Daily Soap im Jahr 2019 war es im Schauspielbusiness ruhig um den einstigen Publikumsliebling geworden. Zuletzt machte er vor allem durch seine Bücher über seine Drogenvergangenheit und seine Auftritte als Redner auf sich aufmerksam.

Erics Weg war schon zuvor von intensiven Aufs und Abs geprägt, die er immer wieder öffentlich reflektierte. Nach dem Ehe-Aus mit Edith, mit der er zwei gemeinsame Kinder hat, suchte der Autor und Reality-TV-Star spürbar nach neuen inneren Koordinaten und formulierte seine Gefühlslage in der Vergangenheit oft bildhaft und schonungslos. Die Nähe zu seinen Fans ist dabei ein wiederkehrendes Motiv: Er holt die Community ab, lässt sie an seinem Prozess teilhaben und bedankt sich für Loyalität und Geduld. Dass er zum Jahresende so direkt in die Kamera spricht und sein Comeback für 2026 ankündigt, fügt sich in dieses persönliche Muster – Erics Kommunikation bleibt nahbar, seine Sprache emotional, sein Blick nach vorn fest entschlossen.

Instagram / ericstehfest Eric Stehfest, August 2024

RTL Eric Stehfest, Georgina Fleur und Sarah Knappik im Allstars-Dschungelcamp

Instagram / edithstehfest Eric und Edith Stehfest im Dezember 2020