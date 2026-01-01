Jessica Albas Tochter Honor beginnt 2026 ihr Studium in Yale

Jessica Alba (44) und ihr Ex-Mann Cash Warren (46) haben Grund zur Freude: Tochter Honor zieht es nach dem Highschool-Abschluss an die Yale University. Damit folgt sie dem Vorbild ihres Vaters, der ebenfalls an der renommierten Uni studierte. Die Crossroads School in Santa Monica machte die frohe Botschaft auf Instagram öffentlich und verkündete: "Honor geht zur Yale University! Wir sind so stolz auf Honor und es ist uns eine Ehre, sie auf den Weg zu schicken." Der Beitrag wurde von Cash geliked. Honor weiß auch schon ziemlich genau, wohin die Reise dort gehen soll. Laut ihrer Schule will sie in Yale Englisch und Filmwissenschaften studieren.

Auch Honors jüngere Schwester Haven zeigte sich begeistert über die Neuigkeiten und ließ in den Kommentaren zum Post einige Herz-Emojis da. Die Familie feiert regelmäßig solche Meilensteine. Erst im Juni widmete Jessica ihrer Tochter anlässlich ihres 17. Geburtstags bewegende Worte, bei denen sie Honors Intellekt und Empathie hervorhob. In dem liebevollen Instagram-Post lobte die Schauspielerin die besondere Fähigkeit ihrer Tochter, Menschen zum Strahlen zu bringen, und feierte sie als Quelle von Licht und Mitgefühl.

Jessica teilt immer wieder Einblicke in das Leben ihrer Kinder und ihre enge Beziehung zu Honor und Haven. Am Nationalen Töchtertag schwärmte sie von ihrer Rolle als Mutter und nannte ihre Kinder das größte Glück ihres Lebens. Solche emotionalen Posts sind nur eine von vielen Gelegenheiten, bei denen die Schauspielerin und Unternehmerin ihre Familie in den Mittelpunkt stellt. Jessica und Cash gaben sich 2008 das Ja-Wort, gehen mittlerweile jedoch getrennte Wege. Für die gemeinsame Erziehung ihrer drei Kinder, Honor, Haven und Nesthäkchen Hayes, bilden sie jedoch weiterhin ein starkes Team – und feiern solche Meilensteine wie das Yale-Abenteuer gemeinsam als Familie.

Imago Jessica Alba und Honor Marie Warren im Juli 2025

Instagram / jessicaalba Jessica Alba mit ihren Töchtern Haven und Honor

Getty Images Cash Warren und Jessica Alba mit ihren drei Kindern, Mai 2024