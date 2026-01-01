Trotz Familienspannungen gratuliert Gordon Ramsay Zwillingen

Frischer Ehemann, neuer Nachname und ein Papa-Post mit Herz: Holly Ramsay hat kurz nach ihrer Hochzeit mit Adam Peaty (31) die Koffer gepackt und ist mit dem Olympia-Star in die Flitterwochen gestartet. Die Trauung fand am Samstag statt, zwei Tage später ging es für das Paar bereits in den Urlaub – inklusive Namenswechsel, denn auf Instagram zeigt sich die Social-Media-Bekanntheit inzwischen als Holly Ramsay Peaty. Während sie mit Adam Sonne und Zweisamkeit sucht, meldete sich Gordon Ramsay (59) pünktlich zu einem doppelten Ehrentag. Der TV-Koch gratulierte auf Instagram seinen Zwillingen Holly und Jack zum 26. Geburtstag und schrieb: "Es gibt nicht genug Worte, um zu erklären, wie stolz wir sind."

Parallel dazu rumort es weiter bei den Peatys. Adams Mutter Caroline veröffentlichte auf Instagram mehrere nachdenkliche Posts, in denen sie für 2026 "ein Jahr, das nicht weh tut" erhofft und von einem schweren Jahr spricht, das sie verändert habe. Hintergrund ist ein offener Bruch: Die Peaty-Verwandtschaft war weitgehend nicht bei der Hochzeit dabei, nur Adams Schwester Beth fungierte als Brautjungfer an der Seite von Hollys Schwestern Megan und Tilly. Aus dem Umfeld heißt es, dass Caroline die Abwesenheit am großen Tag ihres Sohnes tief getroffen habe. Während Holly und Adam unterwegs sind, bleibt Beth als einzige Peaty-Vertreterin im Hochzeitskreis zurück – eine Rolle, die in der Familie offenbar Spannungen ausgelöst hat.

Gordon zeigte sich derweil ganz als Familienvater und ließ seine Follower mit einem Kindheitsfoto der Zwillinge in Nostalgie schwelgen. Holly, die online mit Mode-, Podcast- und Lifestyle-Inhalten bekannt wurde, pflegt ein enges Verhältnis zu ihren Geschwistern, besonders zu Jack. Adam wiederum hebt in Reden und Interviews häufig die Menschen hervor, die ihn prägen und antreiben. Die Verbindung der Ramsays und Peatys bringt zwei sehr unterschiedliche Familienwelten zusammen: ein medial erfahrenes TV-Imperium auf der einen Seite, bodenständiger Sportfokus auf der anderen. Nach der opulenten Feier mit prominenten Freundinnen an Hollys Seite setzt das Paar nun zuerst auf Zeit zu zweit – fernab jeder Kommentarspalten und Familiengruppen.

Getty Images Gordon Ramsay und seine Tochter Holly Ramsay im September 2017

Getty Images Gordon Ramsay und seine Tochter Holly Ramsay bei ihrer Hochzeit im Dezember 2025 in Bath, England

Instagram / hollyramsayy Adam Peaty und Holly Ramsay, Oktober 2025