Überraschung: Fans begeistert von Ethan Slaters Muskeln

Fans von Ariana Grande (32) und ihrem Freund Ethan Slater (33) sind völlig aus dem Häuschen! Eine kürzlich veröffentlichte, gelöschte Szene aus "Wicked: For Good" zeigt den Broadway-Star in einer völlig neuen Dimension. Der schlanke Schauspieler, der normalerweise in seinem Munchkin-Kostüm als Boq zu sehen ist, entblößt seinen durchtrainierten Oberkörper und lässt die Fans staunen. In der Szene hackt Ethan Holz, um ein Badmintonnetz zu bauen, nachdem auch Jonathan Bailey (37) als Prinz Fiyero sein Hemd ausgezogen hatte. "Er ist verdammt durchtrainiert unter diesem Hemd", hatte bereits Bowen Yang, der Pfannee spielt, vor einem Jahr im "Just Trish"-Podcast verraten. Die Reaktionen der Fans sprechen Bände: "Ooh Ariana, jetzt verstehe ich es", twitterte ein begeisterter User. Ein anderer fragte fassungslos: "Warum erwähnt niemand, dass Ethan eigentlich richtig definiert ist!?"

Die Liebesgeschichte zwischen Ariana und Ethan begann wie ein modernes Märchen – allerdings mit dramatischen Wendungen, die Hollywood-reif sind. Zwischen Dezember 2022 und Juli 2023 verliebten sich die beiden Co-Stars am Londoner Set der Broadway-Verfilmung "Wicked" ineinander, berichtet die Daily Mail. Doch ihre Romanze war von Anfang an von Skandalen überschattet. Ethan war zu diesem Zeitpunkt noch mit seiner Highschool-Liebe Lilly Jay verheiratet, mit der er einen gemeinsamen Sohn namens Ezra hat, der 2022 geboren wurde. "Ich hätte wirklich nie gedacht, dass ich mich scheiden lassen würde. Besonders nicht kurz nach der Geburt meines ersten Kindes und schon gar nicht im Schatten der neuen Beziehung meines Mannes mit einer Berühmtheit", schrieb die 33-jährige Psychologin Lilly emotional in einem Essay für "The Cut". Die Scheidung wurde schließlich im September 2023 finalisiert, nachdem Ethan die Papiere im Juli eingereicht hatte. Auch Ariana beendete ihre eigene Ehe mit Immobilienmakler Dalton Gomez (30) im Oktober 2023 nach nur 21 Monaten. Trotz ihrer öffentlichen Beziehung haben Ariana und Ethan nie offiziell zusammen auf einem roten Teppich posiert, was die Geheimniskrämerei um ihre Liaison nur noch verstärkt.

Ethans Weg zum Ruhm war gepflastert mit Zurückweisungen und harter Arbeit. Bei einem Besuch seiner Alma Mater, dem Vassar College, wo er im Dezember mit dem "Young Alum Achievement Award" geehrt wurde, erinnerte er sich an frühe Karriere-Rückschläge: "Früh in meiner Laufbahn hatte ich ein Vorsprechen, bei dem ich den Raum verließ (...), aber bevor sich die Tür schloss, sagte der Regisseur: 'Warum habt ihr ihn überhaupt reingebracht?'" Doch diese Erfahrung spornte ihn nur noch mehr an. Heute, elf Jahre nach seinem Abschluss, kann der in Washington D.C. geborene Künstler auf eine beeindruckende Karriere zurückblicken. Seine Rolle als SpongeBob am Broadway brachte ihm eine Tony-Nominierung ein. Aktuell bereitet er sich auf sein Off-Broadway-Projekt "Marcel on the Train" vor, in dem er Marcel Marceau spielt. Wer sich fragt, woher die überraschende Physis kommt: Ethan bringt Athletik aus dem Wrestling mit – und hat am "Wicked"-Set ohnehin Ausdauer bewiesen. Für seine Verwandlung in Boq verbrachte er wiederholt lange Stunden in Maske und Kostüm, eine körperlich fordernde Routine, die seine Bühnen-Disziplin spiegelte.

Getty Images Ethan Slater bei der Europa-Premiere von "Wicked: For Good" in London

"Wicked: For Good", Universal Pictures und Marc Platt Productions Ethan Slater in "Wicked: For Good", 2025

ActionPress / Backgrid Ethan Slater und Ariana Grande bei den National Board of Review Awards in New York