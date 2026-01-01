Paulina Ljubas blickt dankbar auf das Jahr 2025 zurück

Paulina Ljubas (29) hat kurz vor Silvester einen emotionalen Jahresrückblick auf Instagram gepostet. In ihrem Beitrag ließ der Reality-Star ihre Fans an einem ereignisreichen Jahr teilhaben, das für sie viele Herausforderungen bereithielt. Dennoch zeigte sie sich dankbar für die vergangenen Monate und die Menschen in ihrem Leben. "Auch wenn dieses Jahr nicht so einfach für mich war, bin ich trotzdem dankbar für die Zeit, die ich haben darf und auch die Menschen in meinem Leben, die mich seit so langer Zeit schon begleiten", schrieb sie in ihrem Post. Besonders stolz berichtete sie davon, dass sie 2025 die Liebe zu ihrem Jugendsport Reiten wiederentdeckt hat und sich den lang gehegten Wunsch nach eigenen Pferden erfüllen konnte. Gleichzeitig gab sie jedoch auch Einblicke in die Schattenseiten des Jahres, wie die Erschöpfung durch das Drehen von drei Formaten hintereinander.

In ihrem Text deutet die Influencerin an, dass das Tempo der letzten Monate Tribut gefordert hat. Das intensive Arbeitspensum ließ sie nach eigenen Worten zeitweise das Gefühl haben, sich "ein bisschen selbst verloren" zu haben. "Dieses Jahr hat mir deutliche Grenzen aufgezeigt, was mir gut tut und was nicht. Was der richtige Weg für mich in Zukunft sein wird und was ich mir wünsche...", zog Paulina in ihrem Post Bilanz. Gleichzeitig richtet sie ihren Blick entschlossen nach vorn. Sie kündigte an, es im neuen Jahr "richtig" anzugehen.

Paulinas offenes und ehrliches Statement knüpft an ihren bisherigen Umgang mit persönlichen Herausforderungen und Problemen an. In der Vergangenheit sprach sie bereits über ihre Erfahrungen mit Depressionen, unter denen sie seit ihrer Jugend leidet. Die Influencerin entschied sich, ihre Follower transparent an ihrem Kampf und ihren Gefühlen teilhaben zu lassen, was ihr viel Zuspruch und Unterstützung einbrachte. Dass sie in diesem Jahr trotz aller Widrigkeiten neue Perspektiven gefunden hat, zeigt, wie wichtig es ihr ist, positiv nach vorne zu schauen und Chancen zu nutzen, um ihr Leben nach ihren eigenen Vorstellungen zu gestalten.

Instagram / paulina_ljubas Paulina Ljubas in Cannes, Juni 2025

Paramount+ Paulina Ljubas, "Germany Shore"-Star

Instagram / paulina_ljubas Paulina Ljubas, Reality-TV-Star