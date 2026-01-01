David Beckham blickt auf ein Jahr voller Highlights zurück

David Beckham (50) zeigt sich von seiner emotionalsten Seite! In einem herzzerreißenden Instagram-Post blickt der ehemalige Fußball-Superstar auf ein Jahr zurück, das ihn für immer prägen wird. Mit einer Sammlung intimer Fotos und bewegenden Momenten gewährt die Stil-Ikone Einblicke in sein Leben. "Ich fühle mich sehr glücklich, das Jahr gehabt zu haben, das ich 2025 hatte, voller Momente, die ich niemals vergessen werde", schreibt David. Besonders bewegend: Die Fotos seiner Ritterschlag-Zeremonie in Windsor Castle, wo er für seine Verdienste um Sport und Wohltätigkeit geehrt wurde. "Ich kneife mich immer noch", gesteht der Star ehrlich. Aber auch private Glücksmomente teilt er mit seinen Millionen Followern: Schnappschüsse von seinem 50. Geburtstag, Fotos mit seinen vier Hunden, die regelmäßig in den Social-Media-Posts der Familie auftauchen, und natürliche Familienmomente. Ein Foto zeigt ihn sogar beim entspannten Lachen mit Hollywood-Star Tom Cruise (63) – ein Beweis für Beckhams Status in der internationalen Prominenten-Elite.

Die Liebe zwischen David und Victoria Beckham (51) scheint nach fast 30 Jahren Beziehung ungebrochen! In seinem Jahresrückblick vergisst der Fußballfunktionär nicht, seiner "unglaublichen Frau" zu danken: "Ich liebe dich und unsere Kinder." Victoria, die seit 1999 mit David verheiratet ist, zeigt sich ebenfalls von ihrer romantischen Seite und teilt seinen Post in ihrer Instagram-Story. Ihre Antwort lässt Herzen schmelzen: "Wir sind alle so stolz auf dich (und lieben dich so sehr)." Das Glamour-Paar, das vier gemeinsame Kinder hat, präsentiert sich stärker denn je. Das ehemalige Spice Girl unterstützt ihren Mann in allen Lebenslagen, wie auch beim Triumph seines Fußballteams Inter Miami CF. Als Mitbesitzer des Vereins schrieb David Geschichte: Er wurde der erste Mensch in der MLS-Geschichte, der den Pokal sowohl als Spieler als auch als Besitzer gewann. "Aber wie Sir Alex Ferguson sagen würde: 'Weiter zum Nächsten'", zitiert David seinen ehemaligen Trainer und zeigt, dass sein Ehrgeiz ungebrochen ist.

Doch hinter der perfekten Fassade brodelt es gewaltig! Während David seine jüngeren Söhne Romeo (23) und Cruz (20) sowie Tochter Harper (14) stolz in seinem Jahresrückblick präsentiert, fehlt eine Person merklich: Sohn Brooklyn (26) ist auf keinem einzigen der geteilten Familienfotos zu sehen. Insider berichten von anhaltenden Spannungen zwischen Vater und ältestem Sohn, die das Beckham-Imperium zu zerreißen drohen. Der Streit soll sich um Brooklyns Lebensstil und seine Ehe mit Schauspielerin Nicola Peltz (30) drehen, die angeblich nicht das Wohlwollen der Familie genießt. Die Abwesenheit Brooklyns bei wichtigen Familienereignissen spricht Bände. Brooklyn hat seine Eltern sowie seine Brüder auf Instagram blockiert, berichtet die Daily Mail. Cruz stellte bei People klar: "Meine Mutter und mein Vater würden niemals ihren Sohn entfolgen... Sie sind aufgewacht und waren blockiert... genauso wie ich." Ob die Familie ihre Differenzen im neuen Jahr beilegen kann, bleibt fraglich.

Instagram / davidbeckham Victoria und David Beckham im Jahr 2025

IMAGO / Avalon.red David Beckham, November 2025

Getty Images Sir David Beckham feiert mit seiner Familie den MLS-Cup-Sieg von Inter Miami CF