Umzug: Antonia Hemmer zieht in ihr Traumhaus mit Pool

Antonia Hemmer (25) lässt die Kisten klappern und sagt Köln adieu: Die Reality-TV-Bekannte hat am 1. Januar 2026 auf Instagram angekündigt, zum 1. Februar umzuziehen – und zwar direkt ins eigene Traumhaus mit Pool. "Es ist offiziell! Tschüss Köln und Frankfurt!!! Wir ziehen einfach zum 1. Februar in unser Traumhaus mit Pool!", schrieb Antonia und teilte ihre Freude mit ihren Followern. Sie will ihre Community nicht nur beim Umzug dabeihaben, sondern auch beim Einrichten und beim Start ins neue Zuhause. Der Post sammelte innerhalb von Minuten Tausende Reaktionen und weit über hundert Kommentare.

In ihrer Ankündigung versprach die Influencerin, ihre Fans durch den gesamten Prozess zu führen: vom Packen über den Transport bis hin zu den ersten Abenden im neuen Heim. "Wir sind überglücklich, euch das endlich mitteilen zu können und freuen uns, euch bei Umzug, Einrichten und Leben im Haus mitnehmen zu können", heißt es in dem Beitrag, den Antonia am Neujahrstag veröffentlichte. Auf den Bildern und Clips setzte sie auf Emojis und knappe Sätze, doch die Botschaft war klar: Ein neues Kapitel beginnt, und die Online-Community ist eingeladen, jeden Schritt mitzuerleben. Hashtags wie "#umzug", "#frankfurt" und "#home" rahmten die Ankündigung ein.

Abseits der Umzugsliste gilt Antonia als jemand, der Alltagsmomente gerne transparent teilt – von ruhigen Sofaabenden bis zu spontanen Fragerunden mit der Community. Die Reality-Darstellerin setzt häufig auf direkte, lockere Worte, die ihre Nähe zu den Followern unterstreichen. Freunde und Kolleginnen aus der TV- und Social-Welt reagieren auf solche News oft mit Glückwünschen und Zimmer-Ideen in den Kommentaren, während Fans Einblicke in Routinen, Deko-Entscheidungen und kleine Pannen feiern. Für Antonia sind solche Meilensteine nicht nur privat, sondern auch gemeinschaftliche Erlebnisse mit den Menschen, die ihr online schon lange folgen.

Instagram / antonia_hemmer Antonia Hemmer, Reality-TV-Star

Instagram / antonia_hemmer Antonia Hemmer und ihr Freund vor ihrem neuen Haus

Getty Images Antonia Hemmer und ihr neuer Partner Leopold, September 2025