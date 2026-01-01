Prinz William und Kate teilen ihre "Favoriten" aus 2025

Prinz William (43) und Prinzessin Kate (43) haben kurz vor dem Jahreswechsel ihre Auszeit unterbrochen und auf Instagram eine besondere Rückschau geteilt: zwölf bisher ungesehene Fotos, Monat für Monat aus dem Jahr 2025. Zu sehen sind Auftritte in London und Windsor, Reisen nach Schottland und private Momentaufnahmen. Besonders schön: ein sportlicher Schnappschuss von William, der vor dem Earthshot-Preis in Rio beim Volleyball lachend in den Sand fällt. Die Auswahl liefert intime Einblicke, wann und wo die Wales-Familie unterwegs war – und mit wem sie besondere Momente teilte.

Im Januar umarmte Kate in London die Holocaust-Überlebenden Yvonne Bernstein und Steven Frank und William erzählte, dass zu Hause bereits mit George über die Shoah gesprochen wird. Im Februar besuchte die Prinzessin eine Mutter-Kind-Einheit im Gefängnis HMP Styal in Cheshire. Im März kehrte sie zur St.-Patrick’s-Parade zurück und sprach am Rande über den Wunsch, die Kinder nach Australien und Neuseeland mitzunehmen. Im April reisten die beiden auf die Inseln Mull und Iona und feierten nebenbei ihren 14. Hochzeitstag. Im Mai überraschte George bei einer Tee-Party im Buckingham-Palast zum Start der VE-Day-Feierlichkeiten, im Juni stand Trooping the Colour im Zeichen von Familienmomenten auf dem Balkon. Wimbledon im Juli gehörte Charlotte, die ein signiertes Andenken entgegennahm, während Kate im August neue Animationsfilme ihres Frühkind-Zentrums vorstellte. Im September begrüßten William und Kate Donald (79) und Melania Trump (55); ein Mikrofon fing ein "wunderschön" für Kate ein. Im Herbst folgten Gespräche mit Estlands Präsident Alar Kari über Sicherheit, Kultur und Digitales. "Ich denke ständig an die Welt, die meine Kinder erben werden", sagte William dem Hello! Magazine. Im November zog die Familie in Forest Lodge im Windsor Home Park um; die Dezember-Fotos runden das Jahr im Kreis der Kinder ab.

Abseits der Bildergalerie zeigt sich, wie die beiden ihre öffentliche Rolle mit ihrem Familienleben verzahnen. Kate richtet viele Termine konsequent auf ihr Herzensprojekt zur frühen Kindheit aus, sucht Nähe in Gesprächen und nimmt sich Zeit für kleine Gesten. William wirkt in den Fotos oft entspannt und lacht mit Soldaten, Sportlern oder Kindern, bevor wieder Protokoll ansteht. Privat hat die Familie den Radius um Windsor erweitert, was Wege verkürzt und Raum für Routinen mit George, Charlotte und Louis lässt. In den kommenden Monaten werden William und Kate zudem als "Grantors" für Hoflieferantenpatente Verantwortung übernehmen – eine Aufgabe, die ihren Alltag auch jenseits von Kameras und offiziellen Auftritten prägen dürfte und Einblicke wie diese vielleicht noch bedeutsamer macht.

Instagram / princeandprincessofwales Prinz William und Prinzessin Kate mit ihren Kindern Charlotte, Louis und George auf der diesjährigen Weihnachtskarte

Getty Images Prinz William, November 2025

Getty Images Prinzessin Kate und Donald Trump, September 2025