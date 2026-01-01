Krise vorbei? Nasrin Rapp und Josh feiern zusammen Silvester

Pünktlich zum Jahreswechsel melden sich Nasrin Eileen Rapp und Josh Stodel plötzlich wieder Seite an Seite bei ihren Fans zurück – und wirken so vertraut wie lange nicht mehr. In einem neuen Clip auf Instagram kuscheln die beiden Reality-TV-Stars mit ihrem Hund, lachen, flüstern und umarmen sich immer wieder fest. Statt getrennt ins neue Jahr zu starten, zeigen sie sich sichtbar gelöst und senden damit ein deutliches Signal: Das ehemalige Temptation Island-Paar hat Silvester nicht alleine, sondern gemeinsam verbracht.

Zuvor hatte Nasrin offen gemacht, dass sie und Josh ihrer Beziehung etwas Raum gegeben hatten. In dem aktuellen Post erklärt sie jedoch: "Die letzten Tage waren emotional und wir haben uns ein bisschen Zeit und Abstand gegeben, damit jeder für sich wachsen kann. Das hat uns sehr gutgetan und uns gezeigt, dass wir das Jahr gemeinsam beenden wollen." Außerdem wünschte Nasrin ihrer Community einen guten Rutsch ins neue Jahr und vermerkte: "Denkt dran, nach jedem Tief kommt auch wieder ein Hoch."

Nasrin und Josh hatten in der Vergangenheit nie einen Hehl daraus gemacht, dass ihre Liebe zwar intensiv, aber nicht immer einfach ist. Die Influencerin sprach schon zuvor offen darüber, dass sie viele Nachrichten zu ihrem Beziehungsstatus erreichen und dass eine Partnerschaft manchmal Raum braucht, um sich neu zu sortieren. Beide setzen seit ihren Reality-TV-Auftritten stark auf soziale Medien, teilen dort nicht nur Paarmomente, sondern auch Alltagsprobleme und ehrlichere Einblicke hinter die Kulissen.

Anzeige Anzeige

Instagram / nasrin.eileen "Temptation Island"-Stars Nasrin und Josh, Juni 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / nasrin.eileen Nasrin Eileen Rapp und Josh Stodel, Silvester 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / nasrin.eileen Josh und Nasrin, TV-Bekanntheiten

Anzeige