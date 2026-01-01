2025 war für Aleks Petrovic "schwer" und "erfolgreich"

Kurz vor dem Jahreswechsel lässt Aleksandar Petrovic (34) die letzten zwölf Monate Revue passieren – öffentlich und ungewohnt persönlich. Auf Instagram teilt der Reality-TV-Star für jeden Monat eine Collage aus vier Bildern und schreibt von seinem "schwersten" und zugleich "erfolgreichsten" Jahr. Er spricht über permanente Reisen, einen Neuanfang an einem unbekannten Ort und darüber, dass ihn 2025 privat an Grenzen geführt habe, über die er nicht sprechen wolle. In den Rückblicken tauchen immer wieder gemeinsame Momente mit Vanessa Nwattu (25) auf. Unter hohem Druck, so Aleks, habe er außerdem seinen Titel beim Format Fame Fighting gewonnen. Am 31. Dezember richtet er den Blick nach vorn und erklärt, bereit für 2026 zu sein.

Mehr Details zu den Höhen und Tiefen liefert Aleks in seinem langen Text unter dem Jahresrückblick. Er beschreibt "Kämpfe – sichtbar und unsichtbar", spricht von Liebe, Verlusten und Business, alles gleichzeitig, alles unter Druck. Er habe Schlachten verloren und gewonnen, jede habe Spuren hinterlassen. 2025 habe ihn "komplett gebrochen" und "neu zusammengesetzt", ein Reset auf allen Ebenen, "brutal", "anstrengend", "chaotisch" – und doch "echt". Gerade in dieser Härte habe er die Kraft gefunden, den Famefighting-Gürtel zu holen, obwohl ihn viele "abgeschrieben" hätten. Am Ende steht eine klare Botschaft an seine Community: Dankbarkeit, der Wunsch nach Gesundheit und die Hoffnung auf einen guten Start ins neue Jahr.

Privat rücken in seinen Bildern und Zeilen die zwischenmenschlichen Töne in den Vordergrund. Aleks zeigt sich mit Vanessa, mit der er durch Reality-Formate immer wieder in der Öffentlichkeit steht. In der Vergangenheit war sein Liebesleben häufig Teil seiner TV-Geschichte, zuletzt auch, weil frühere Entscheidungen in Shows nachwirkten und neue Dynamiken schufen. Der Influencer wirkt nun entschlossener, Grenzen zu ziehen und nicht jeden sensiblen Moment zu teilen. Statt Details zu offenbaren, lässt er Eindrücke sprechen – gemeinsame Aufnahmen, Reisen, Training, stille Schnappschüsse. So zeichnet er das Bild eines Jahres, das ihn nicht nur sportlich geprägt hat, sondern vor allem persönlich.

Instagram / aleks_petrovic Aleks Petrovic im November 2025

Instagram / aleks_petrovic Aleksandar Petrovic lässt auf Instagram das Jahr 2025 Revue passieren

RTL Aleks und Vanessa, Kandidaten bei "Temptation Island V.I.P." Staffel 6