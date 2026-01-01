Leyla Heiter spricht über Auswanderungspläne

Realitystar Leyla Heiter (29) hat ihren Fans auf Instagram einen persönlichen Einblick gegeben. In einer Fragerunde stellte sich die Influencerin den neugierigen Fragen ihrer Community und plauderte dabei offen über ihre Zukunftspläne. Ein Follower wollte wissen, ob die Reality-Bekanntheit sich ein Leben im Ausland vorstellen kann. "Ja, ich würde sehr gerne auswandern, aber ich bin einfach ein totaler Familienmensch. Ich brauche meine Familie und meine Freunde", erklärte sie.

"Aber Lust auf Sonne, Wärme und Strand hätten wir auf jeden Fall", gab sie zu. Die 29-Jährige scheint trotz ihrer Auswanderungsgedanken fest verwurzelt in ihrer Heimat. Leyla betonte, dass die Nähe zu ihren Liebsten für sie oberste Priorität habe. Ein Umzug in ein anderes Land sei für sie daher keine einfache Entscheidung.

Die Influencerin lässt ihre Follower regelmäßig an intimen Momenten teilhaben und zeigt gemeinsame Essen und Ausflüge mit ihrem Mann Mike Heiter (33). Ihre Community erlebt sie dabei als jemanden, der trotz Reality-Rummel stark auf Bodenständigkeit und Nähe setzt – und für den ein spontaner Spaziergang mit der Familie offenbar genauso verlockend klingt wie ein neues Abenteuer in weiter Ferne.

IMAGO / Future Image Leyla Heiter, Reality-TV-Star

Instagram / leylalahouar Leyla und Mike Heiter, 2025

Instagram / leylaheiter Leyla und Mike Heiter in New York