"Die Landarztpraxis" startet in sechs weiteren Ländern

Die Arztserie "Die Landarztpraxis", bekannt aus Joyn und SAT.1, feiert nicht nur in Deutschland Erfolge, sondern erobert nun auch Europa. In gleich sechs Ländern wurde die Serie rund um Dr. Sarah König, gespielt von Caroline Frier (42), verkauft. Zuschauer in Kroatien, Ungarn, Estland, Polen und Slowenien können sich ab sofort ebenfalls von den Geschichten aus dem idyllischen Schliersee begeistern lassen. Mit Titeln wie "The Country Doctor" findet das Format auch international Anklang und unterstreicht den Erfolg der deutschen Produktion.

Mit durchschnittlich 5,3 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 59-Jährigen in Deutschland konnte die Serie auf SAT.1 bereits große Erfolge feiern. Auf Joyn gehört sie laut DWDL zu den meistgesehenen Serien der Plattform. Die international nun steigende Nachfrage beweist, dass die Mischung aus emotionalen Geschichten, starker Besetzung und der malerischen Kulisse des Schliersees hervorragend ankommt. In Deutschland geht die Erfolgsgeschichte weiter: Für das Jahr 2026 werden 240 neue Episoden produziert, bei denen auch eine neue Praxis im Nachbarort Weilhausen im Mittelpunkt stehen soll.

Die Serie hat sich inzwischen fest im Abendprogramm etabliert und erfreut sich einer stetig wachsenden Fangemeinde. Staffel drei, die seit Anfang 2025 läuft, ist die bisher längste Staffel mit 122 Folgen. Seit ihrem Start im Oktober 2023 haucht "Die Landarztpraxis" dem Vorabendprogramm neues Leben ein und hat mit ihrem Erfolg nicht nur Zuschauerherzen erobert, sondern auch den Weg für eine Expansion ins europäische Ausland geebnet.

Anzeige Anzeige

Seven.One/Marc Rehbeck Die Landarztpraxis

Anzeige Anzeige

Getty Images Caroline Frier, Schauspielerin, 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Caroline Frier, Schauspielerin

Was haltet ihr davon, dass "Die Landarztpraxis" nun auch im Ausland läuft? Fantastisch! Das zeigt, dass deutsche Produktionen international mithalten können. Ich bin skeptisch, ob das internationale Publikum mit der Arztserie genauso viel anfangen kann wie wir. Ergebnis anzeigen