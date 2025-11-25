Dann startet die neue XXL-Staffel von "Die Landarztpraxis"

Die beliebte Vorabendserie "Die Landarztpraxis" kehrt 2026 mit ihrer vierten Staffel zurück und bringt diesmal eine Neuerung mit sich: Statt wie bisher auf eine begrenzte Episodenzahl zu setzen, wird die Serie ein ganzes Jahr durchgehend ausgestrahlt. Ab dem 5. Januar 2026 können die Zuschauer laut DWDL montags bis freitags um 19 Uhr auf Sat.1 in die Geschichten rund um die Ärztin Viktoria "Vicki" Raichinger, gespielt von Juliane Fisch, eintauchen. Die neuen Folgen werden ab dem 2. Januar bereits beim Streamingdienst Joyn verfügbar sein. Mit insgesamt 240 Episoden wird die neue Staffel die bislang umfangreichste in der Geschichte der Sendung.

Im Mittelpunkt der neuen Staffel stehen viele emotionale Wendungen. Vicki kehrt mit gebrochenem Herzen nach Wiesenkirchen am Schliersee zurück, um sich mit ihrem Bruder Max, einem Bergretter, zu versöhnen, nachdem sie 15 Jahre lang keinen Kontakt hatten. Neben den familiären Spannungen begegnet sie neuen Herausforderungen in ihrem Beruf: Fabian Kroiß, gespielt von Oliver Franck (50), bietet ihr eine Stelle in seiner Arztpraxis an, was jedoch die Beziehung zwischen ihm und Max auf eine harte Probe stellen könnte. Hinzu kommt ein geheimnisvoller Restaurantmanager, der Vickis Vorsätze, Männern abzuschwören, ins Wanken bringt. Später in der Staffel soll zudem im nahegelegenen Weilhausen eine zweite Landarztpraxis ihre Türen öffnen und die Handlung erweitern.

Die Vorfreude ist groß, denn die dritte Staffel war die bislang erfolgreichste für Sat.1 und Joyn. Die Macher setzen nun auf ein Konzept, das nicht nur die Geschichten aus Wiesenkirchen weiter ausbaut, sondern auch einen nahtlosen Übergang in weitere Episoden ermöglicht. Fans, die bisherige Staffeln verpasst haben, können diese kostenlos auf Joyn nachholen. Die Serie ist bekannt für ihre Mischung aus Familiendramen, romantischen Verwicklungen und landschaftlicher Idylle, die stets für ein wohliges Serienerlebnis sorgt. Die Einführung neuer Figuren verspricht zusätzliche Spannung und frischen Wind auf den Fernsehbildschirmen.

Anzeige Anzeige

Joyn/Marc Rehbeck/Willi Weber Die Landarztpraxis, Staffel 4

Anzeige Anzeige

Getty Images Oliver Franck beim Fototermin zu "Die Landarztpraxis", August 2023

Anzeige Anzeige

Seven.One/Marc Rehbeck Die Landarztpraxis

Anzeige