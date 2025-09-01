Cartoonist Ralph Ruthe und Mama-Bloggerin Tina sind getrennt

Nach elf Jahren Ehe und 13 Jahren Beziehung hat sich das Bielefelder Power-Paar Ralph und Tina Ruthe getrennt. Am 30. August 2025 ließ die Familien-Influencerin auf Instagram die Bombe platzen, begleitet von romantischen Erinnerungsfotos und dem poetischen Satz: "Wir lassen ein Kapitel los, aber behalten die schönsten Seiten in Erinnerung." Die Trennung sei ein Prozess gewesen, der bereits Mitte 2024 begann und über Monate gereift sei. Tina betonte, dass es weder Streit noch Vorwürfe gebe und sie mit Ralph für die gemeinsamen Zwillinge weiterhin freundschaftlich verbunden bleiben wolle.

Trotz der Trennung haben Ralph und Tina kürzlich noch gemeinsame Urlaube verbracht, etwa auf Juist und in Österreich, und wohnen derzeit noch zusammen im selben Haus. Diese Lösung sei sowohl für ihre Kinder Emma und Lilli als auch für ihr persönliches Familiengefühl essenziell. Der Alltag als Familie soll weiter funktionieren, auch wenn das Paar nun in getrennten Betten schläft. Ralph, der auf Social Media auch immer wieder gern mit politischen Statements polarisiert, hat sich bislang noch nicht öffentlich zu den Neuigkeiten geäußert.

Die Influencerin, die auf Instagram rund 180.000 Follower zählt, rückte in ihren Posts bisher immer wieder die Themen Familie und Beziehung in den Fokus ihrer Marke, was ihr eine loyale Community einbrachte. Wie Tina ihre Inhalte künftig ausrichten wird, bleibt spannend. Die 36-Jährige ist sich jedoch sicher: "Es wird anders, aber gut." Fans der beiden reagierten auf Social Media mitfühlend, aber teils extrem überrascht auf die Nachricht. Dennoch lobte man die ehrliche Kommunikation und wünschte den beiden alles Gute für die Zukunft.

https://www.instagram.com/p/DERuNmXo8he/?hl=de&img_index=1 Tina und Ralph Ruthe mit ihren Zwillingen im

Imago Cartoonist Ralph Ruthe im April 2023 in Leipzig

https://www.instagram.com/p/C-NtosaoBmU/?hl=de&img_index=1 Influencerin Tina Ruthe im August 2024 auf Mallorca

