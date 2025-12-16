Vor drei Monaten: Rob Reiner sprach über sein Vermächtnis

Hollywood trauert um Rob Reiner (†78) und Michele Singer Reiner. Der Regisseur und die Fotografin wurden am 14. Dezember 2025 in ihrem Haus in Los Angeles tot aufgefunden. Die Polizei ermittelt wegen eines mutmaßlichen Familiendelikts. Sohn Nick Reiner steht unter Mordverdacht und wurde laut TMZ inzwischen festgenommen. Freundinnen und Freunde aus Film, Fernsehen und Politik reagieren fassungslos und ringen in den sozialen Medien nach Worten. Robs Vermächtnis wird dabei immer wieder thematisiert. Besonders bewegend: Nur wenige Monate vor seinem Tod sprach der Filmemacher öffentlich selbst darüber, wofür er nach seinem Tod besonders in Erinnerung bleiben möchte.

Rob Reiner, der für Klassiker wie "Stand by Me", "Harry und Sally" und "Die Braut des Prinzen" bekannt war, prägte mit seinen Werken die Filmgeschichte maßgeblich mit. Drei Monate vor seinem Tod sprach er in einem auf X und YouTube veröffentlichten Interview mit Piers Morgan (60) darüber, welcher Film ihm besonders am Herzen lag. "Ich sage immer, 'Stand by Me' bedeutet mir am meisten", erklärte der Filmemacher. Der Film aus dem Jahr 1986 basiert auf einer Novelle von Stephen King (78) und erzählt von einer Gruppe Jugendlicher auf einer Reise, die sie nachhaltig prägt. Laut Rob war der Film ein Ausdruck seiner Persönlichkeit, eine Mischung aus Humor, Melancholie und Emotion. "Ich weiß nicht, ob er der Beste ist, das sollen andere entscheiden. Aber er ist mir am nächsten", erklärte er im Interview.

Privat war Rob Reiner für seine lebenslange Hingabe zu seiner Frau Michele und seiner Familie bekannt. Sie waren fast 35 Jahre verheiratet und galten als unzertrennliches Paar. Freunde wie Maria Shriver (70) schildern sie als liebevolle Eltern und engagierte Menschen, die stets bemüht waren, die Welt zum Positiven zu verändern. "Sie haben ihre Freunde und Familie geliebt, sie waren patriotisch und gaben nie auf", schrieb Maria auf Instagram. Auch Stars wie Jamie Lee Curtis (67), Kathy Bates (77), Cary Elwes, Jerry O’Connell und Corey Feldman (54) meldeten sich zu Wort, um Rob und Michele zu ehren. In ihren Botschaften finden sich Erinnerungen an gemeinsame Abendessen, an Kinder, die miteinander aufwuchsen, und an die Art und Weise, wie die beiden Nähe schenkten: durch Zuhören, Lachen und unermüdliche Fürsorge für ihr Umfeld.

Getty Images Rob Reiner und Michele Reiner bei den Kennedy Center Honors in Washington, DC, am 3. Dezember 2023

Getty Images Rob Reiner mit seiner Familie bei der 41. Chaplin Award Gala im Lincoln Center in New York City

Imago Rob Reiner mit Ehefrau Michele und ihren Kindern Romy und Nick bei der Premiere von "Flipped" in Hollywood, 2010