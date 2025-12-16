Darya Strelnikova gibt Update nach Trennung von Fabio Knez

Darya Strelnikova (33) und Fabio Knez (32) haben sich getrennt. Das bestätigte das Model kürzlich auf Instagram und gab nun ein persönliches Update zu ihrem aktuellen Leben. "Mir geht's ganz gut", erklärte sie ihren Fans offen, räumte jedoch ein, dass jeder Tag anders sei. Um mit der neuen Situation besser umgehen zu können, hat die 33-Jährige nun beschlossen, ihre Wohnung in Dubai nach ihren Bedürfnissen umzugestalten. Dabei sei es ihr wichtig, dass sie sich wohler fühlen könne. "Es ist einfach so leer. Ich habe mir auch noch ein zweites Bett bestellt. Eigentlich wollte ich es nicht bestellen, aber jetzt habe ich es doch gemacht, weil ich ja zwei Schlafzimmer habe", erklärte sie.

Trotz der Veränderungen und der ungewohnten Umstände wirkt Darya entschlossen, nach vorn zu schauen. Aktuell schläft sie im Gästezimmer ihrer Wohnung. Eine Rückkehr nach Deutschland schließt die frühere Reality-TV-Teilnehmerin jedoch kategorisch aus. "Ich mag es, hier in Dubai zu sein", bekräftigte sie in ihrer Story mit Nachdruck. Die Metropole am Persischen Golf scheint für sie weiterhin ein Ort zu sein, an dem sie trotz der Trennung und den damit einhergehenden Herausforderungen ihren eigenen Weg fortsetzen möchte.

Noch vor wenigen Monaten sah alles ganz anders aus: Erst im Juni waren Darya und Fabio gemeinsam nach Dubai ausgewandert. Damals zeigten sie ihren Fans voller Stolz ihre vorläufige Airbnb-Wohnung, präsentierten die moderne Einrichtung, den traumhaften Blick auf den Hafen und den gemeinsamen Poolzugang auf YouTube. Der 32-Jährige scherzte damals noch: "Hast du gut ausgesucht, Geld ausgeben kannst du gut – das sage ich immer wieder." Die Suche nach einer dauerhaften Bleibe hatte gerade erst begonnen und schien das Liebesabenteuer der beiden zu beflügeln.

Anzeige Anzeige

Instagram / darya Darya Strelnikova und Fabio Knez, Juli 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / darya Darya Strelnikova, Oktober 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / darya Darya Strelnikova und Fabio Knez, Realitystars