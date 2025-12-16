"TV Total"-Ikone Klaus ist sicher: Ingrid wollte ihn töten

Klaus Kalinowski, der einst als Teil des berüchtigten Duos Ingrid & Klaus bei TV total Kultstatus erreichte, schockiert mit schweren Vorwürfen gegen seine verstorbene Ehefrau. In einem Interview mit dem YouTuber "Kannemilsch" erklärte der 88-Jährige: Eine Freundin von Ingrid (†84) habe ihm anvertraut, dass seine Gattin ihn einst vergiften wollte. Sogar konkrete Pläne habe sie bereits gehabt: Sie wollte zunächst mit einer kleineren Menge Gift beginnen und diese bei Bedarf erst steigern. Klaus zeigte sich tief betroffen von dieser Enthüllung – die Vorstellung, einen eigentlich geliebten Menschen auf diese Weise loszuwerden, bezeichnete er als "hart".

Die Ehe zwischen Klaus und Ingrid, die vor vier Jahren im Alter von 84 Jahren verstarb, war insgesamt keineswegs konfliktfrei. Während ihrer Zeit bei "TV total" fiel das Paar durch amüsante, aber immer wieder extrem hitzige Wortgefechte auf. Doch auch hinter den Kulissen war das Zusammenleben von Spannungen geprägt, wie in ihren Clips oft deutlich wurde. Ingrid soll Klaus etwa wegen seiner schlesischen Herkunft beleidigt und ihm eigene Regeln im Haushalt auferlegt haben. Ein berüchtigter Moment aus der Show zeigt gar, wie Ingrid ihm vor laufender Kamera so heftig ins Gesicht schlägt, dass seine Lippe zu bluten beginnt. "Raab hat sich wahrscheinlich amüsiert", bemerkte Klaus dazu trocken, lobte aber seine verstorbene Ehefrau, die er trotz allem verteidigte.

Das Ehepaar lebte stolze 60 Jahre zusammen – eine lange Zeit, die sowohl von Auseinandersetzungen als auch von Zusammenhalt geprägt war. Als Ingrid später schwer erkrankte, widmete sich Klaus intensiv ihrer Pflege. Er beschrieb diese Zeit als "24-Stunden-Marathon", den er jedoch bis zu ihrem Tod tapfer durchstand. Trotz dieser Hingabe blickt Klaus heute ohne Wehmut zurück und erklärt, er vermisse "gar nichts" an Ingrid. Ihre gemeinsame Geschichte, die einst millionenfach Lacher hervorrief, scheint damit ein unerwartet bitteres Ende gefunden zu haben.

ActionPress Ingrid und Klaus Kalinowski, TV-Kult-Rentner

ActionPress Ingrid und Klaus, "TV total"-Bekanntheiten

