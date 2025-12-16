Die Band Deichkind trauert um Mitgründer Malte Pittner (47)

Deichkind hat den Tod von Malte Pittner bekanntgegeben – der Musiker und Mitgründer der Hamburger Kultband ist nach langer Krankheit mit nur 47 Jahren gestorben. Die Nachricht teilte die Gruppe am Montag auf Instagram und zeigte sich erschüttert. "Wir haben eine sehr traurige Nachricht erhalten. Unser ehemaliger Bandkollege Malte Pittner ist vor Kurzem nach langer Krankheit gestorben. Das hat uns ziemlich geschockt", schrieb die Band. Die Musiker baten zugleich um Rücksichtnahme für Familie und enge Freunde.

Malte Pittner gehörte 1997 zu den Gründern von Deichkind und prägte in den Anfangsjahren Sound, Stil und Ausrichtung der Formation. In seine aktive Zeit fallen die ersten beiden Alben "Bitte ziehen Sie durch" und "Noch 5 Minuten Mutti", deren Handschrift die Band ausdrücklich hervorhob. Auch am folgenden Kapitel war er beteiligt, darunter am späteren Kult-Hit "Remmidemmi (Yippie Yippie Yeah)". Nach seinem Ausstieg wandte sich Malte neuen Projekten zu, schloss sich Texas Lightning an – die Band vertrat 2006 Deutschland beim Eurovision Song Contest – und arbeitete später in der Werbebranche. In den vergangenen Jahren hatte sich der Musiker weitgehend aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. "Er war ein genialer Musiker, Entertainer und ein unglaublich talentierter Songwriter und Texter – nicht nur für Deichkind", lauten weitere Zeilen des Beitrags.

Malte galt in der Szene als kreativer Antreiber, der Nächte im Studio in "inspirierende" Sessions verwandelte und mit Humor sowie scharfem Gespür für Hooks auffiel. Freunde und Kollegen erinnern ihn als jemanden, der auf und neben der Bühne Nähe schuf, das Team zusammenhielt und lieber die Musik sprechen ließ, als große Worte zu schwingen. Die Bandmitglieder beendeten ihre Zeilen auf Social Media mit den Worten: "Wir wünschen dir, lieber Malte, alles Gute auf deiner letzten Reise. Ruhe in Frieden."

Instagram / deichkind_official Malte Pittner, Mitbegründer von Deichkind

Getty Images Deichkind, August 2022

Getty Images Deichkind, Oktober 2008

