Ein Jahr Beziehung: Donald Trump Jr. soll sich verlobt haben

Donald Trump Jr. (47), ältester Sohn von Donald Trump (79), hat sich Berichten zufolge verlobt. Seine Auserwählte ist Bettina Anderson, ein ehemaliges Model und It-Girl aus Palm Beach. Nach genau einem Jahr Beziehung soll der 47-Jährige um ihre Hand angehalten haben, was Bettina angeblich mit einem freudigen Ja beantwortete. Laut Page Six habe der US-Präsident die frohen Neuigkeiten im Weißen Haus verkündet: "Sie verstehen sich sehr gut und geben gerade über mich bekannt, dass sie heiraten werden."

Donald Jr. hatte eine turbulente Liebesgeschichte hinter sich, bevor er mit seiner Partnerin zusammenkam. Der Unternehmer war von 2005 bis 2018 mit Vanessa Trump (47) verheiratet, mit der er fünf Kinder hat. Nach der Scheidung war er mit Kimberly Guilfoyle (56), einer ehemaligen Moderatorin und jetzigen Botschafterin in Griechenland, verlobt. Die Beziehung endete jedoch im vergangenen Jahr. Während seine Familie laut Insidern Guilfoyle nie vollständig akzeptiert haben soll, scheint sich Bettina nahtlos in die Kreise der Trumps einzufügen. Bereits bei mehreren gesellschaftlichen Anlässen soll sie durch ihre charmante Art und ihre Verbindung zur gehobenen Gesellschaft Palm Beachs geglänzt haben.

Bettina Anderson ist die Tochter angesehener Philanthropen und wird für ihre Eleganz und Klasse geschätzt. Mit ihrem beruflichen Hintergrund in der Modewelt zieht sie immer wieder Vergleiche zu Melania Trump (55) auf sich, die ebenfalls lange als Model tätig war. Donald Jr., der laut Nahestehenden stets um die Bewunderung seines Vaters bemüht ist, soll in ihr eine Partnerin gefunden haben, die den familiären Erwartungen vollkommen entspricht. Die beiden wurden seit Beginn ihrer Beziehung immer wieder in vertrauten Momenten in und um Palm Beach gesehen, zuletzt auch beim Mar-a-Lago-Weihnachtsball. Laut Insidern wirkten beide sichtlich verliebt.

Getty Images Donald Trump Jr. und Bettina Anderson, amfAR Palm Beach Gala 2025

Getty Images Bettina Anderson und Donald Trump Jr., März 2025

Getty Images Bettina Anderson mit Donald Trump Jr., Oktober 2025