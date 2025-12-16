Moderatorin Angelina Kirsch hat ihren Daniel geheiratet

Angelina Kirsch (37) hat Ja gesagt! In der historischen Kirche St. Severin in Keitum auf Sylt gaben sich die bekannte Moderatorin und ihr Partner Daniel am vergangenen Wochenende das Jawort, wie Bunte berichtet. Die 37-Jährige, die nicht nur als Gesicht von The Taste, sondern auch als eines von Deutschlands bekanntesten Curvy-Models bekannt ist, betonte die Bedeutung ihrer Beziehung: "Treue und Vertrauen sind für uns Grundpfeiler. Für mich gibt es nur ihn." Auch Daniel zeigte sich emotional: "Der Gedanke, mein Leben einem einzigen Menschen anzuvertrauen, fühlte sich mit ihr richtig an." Das Paar entschied sich bewusst für dieses ganz besondere Ambiente und ließ die Feier in einem familiären Rahmen stattfinden.

Weihnachten werden die beiden Frischvermählten in ihrem Zuhause in Neumünster verbringen, bevor sie sich in die langersehnten Flitterwochen verabschieden. Das Ziel könnte romantischer kaum sein: die Malediven. Mit ihrer Hochzeit setzen Angelina und Daniel einen weiteren Meilenstein in ihrer fünfjährigen Beziehung, die stets von Harmonie und gegenseitiger Unterstützung geprägt war. Gemeinsam schätzen beide vor allem den Glauben, der bei der Gestaltung ihrer Feier eine wichtige Rolle spielte. Die Wahl der Kirche St. Severin unterstreicht diesen Aspekt, denn das historische Gotteshaus ist bekannt für seine besondere Atmosphäre.

Das Model, das vor genau einem Jahr ihre Verlobung öffentlich machte, zeigt sich jetzt überglücklich über diesen neuen Lebensabschnitt an Daniels Seite. Für Fans war die strahlende Angelina keine Überraschung; schon während der Verlobungszeit schwärmte sie vielfach von ihrem Traummann und machte kein Geheimnis aus ihrem privaten Glück. Daniel hingegen hält sich in der Öffentlichkeit eher zurück, wird jedoch stets als Angelinas Fels in der Brandung beschrieben. Das Paar ergänzt sich offenbar perfekt und hat mit der Hochzeit seine persönliche Liebesgeschichte gebührend gekrönt.

Anzeige Anzeige

Getty Images Angelina Kirsch, Juni 2023

Anzeige Anzeige

Instagram / angelina.kirsch Angelina Kirsch im Dezember 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Angelina Kirsch, Model

Anzeige