Amy Robach genießt Weihnachtsevent mit gesamter Familie

Frisch verlobt und in Weihnachtslaune: Amy Robach (52) und T.J. Holmes (48) zeigten sich am Freitagabend beim iHeartRadio Jingle Ball im Madison Square Garden in New York auf dem roten Teppich – und brachten ihre Patchworkfamilie gleich mit. Neben Amy posierten ihre Töchter Ava und Annalise, während T.J. mit seiner jüngsten Tochter Sabine um die Wette strahlte. Es war einer der seltenen gemeinsamen Auftritte abseits des Studios, bei dem auch Amys funkelnder Verlobungsring nicht zu übersehen war.

Auf den Fotos vom Jingle Ball präsentierten sie sich elegant: T.J. im braunen Samtsakko über einem schwarzen Look, Amy in einem schokoladenbraunen Dress mit zurückgesteckten Haaren und langen Ohrringen. Sabine trug ein rotes Minikleid zu Boots und Strumpfhose, Ava erschien im schwarzen Kleid, Annalise wählte ein tief ausgeschnittenes, weinrotes Punktkleid. Die Moderatorin teilt ihre Töchter mit ihrem ersten Ehemann Tim McIntosh; ihre spätere Ehe mit Andrew Shue endete 2022. T.J. hat Sabine mit Marilee Fiebig sowie die Kinder Brianna und Jaiden aus seiner ersten Ehe mit Amy Ferson.

Schon vor drei Monaten ließ das Paar im eigenen Podcast "Amy & T.J." durchblicken, dass es über Nachwuchs nachdenkt. T.J. sprach dabei offen das Thema Adoption an. Amy reagierte zwar mit Humor, machte aber zugleich klar, dass sie selbst keine Kinder mehr bekommen könne. Dennoch zeigten sich beide grundsätzlich offen dafür, ihre Patchworkfamilie vielleicht noch zu vergrößern. "Es gibt eine natürliche Sehnsucht nach einem gemeinsamen Band", gab T.J. zu.

Anzeige Anzeige

Imago T.J. Holmes und Amy Robach posieren mit ihren Kindern auf dem roten Teppich

Anzeige Anzeige

Imago T. J. Holmes und Amy Robach beim Z100 iHeartRadio Jingle Ball 2025

Anzeige Anzeige

Imago T.J. Holmes und Amy Robach auf dem roten Teppich