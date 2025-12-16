Steven Graf Bernadotte verliert Sorgerecht seiner Kinder

Steven Graf Bernadotte von Wisborg hat nach eigener Aussage das Sorgerecht für seinen vierjährigen Sohn Lean und seine einjährige Tochter Juma in Kolumbien verloren. Im Gespräch mit Promiflash äußerte sich der Adelsnachfahre zu der schwierigen Situation und erklärte, er habe zuvor das vorläufige alleinige Sorgerecht für Lean erhalten, doch aufgrund von angeblicher Korruption seien seine Kinder nun wieder bei ihrer Mutter. "Die Mutter ist nachweislich drogenabhängig und hat viele psychische Probleme", berichtet er. Er selbst lebe seit Jahren in Kolumbien und sei momentan psychisch und finanziell stark angeschlagen, da er bereits hohe Summen in juristische Verfahren investiert habe.

Im Promiflash-Interview beschreibt der Villa der Versuchung-Teilnehmer seine Verzweiflung. Er wirft den örtlichen Behörden vor, Dokumente gefälscht zu haben und Entscheidungen zugunsten der Mutter getroffen zu haben. "Ich brauche Hilfe. [...] Ich mache mir sehr große Sorgen um meine Kinder. [...] Ich weiß nicht, wo meine Kinder sind", beschreibt Steven. Auch die deutsche Botschaft habe ihm bisher keine Unterstützung angeboten, was seine Situation zusätzlich erschwere. Zu allem Überfluss sei der Gesundheitszustand seines Sohnes bedenklich. Lean habe Lungenprobleme und befand sich erst kürzlich wegen einer schweren Erkrankung auf der Intensivstation.

Steven ist einer breiteren Öffentlichkeit bekannt durch seinen Auftritt in der TV-Show "Villa der Versuchung". Der Adelige erwähnte dort erstmals die Trennung von seiner Ehefrau Alana-Helena Hauber, mit der er die gemeinsamen Kinder hat. Neben Lean und der Tochter Juma hat Steven einen Adoptivsohn namens Alexander, über den er jedoch in diesem Zusammenhang keine weiteren Details preisgab. Mittlerweile steht die Familienstory, wie er selbst im Promiflash-Interview meint, einem Drama in einer Netflix-Serie in nichts nach. Die Mutter der Kinder hat sich bisher noch nicht zu Wort gemeldet.

Instagram / dergraf_official Steven Graf Bernadotte von Wisborg, Juni 2022

Promiflash Steven Graf Bernadotte von Wisborg, TV-Bekanntheit, und sein Sohn

