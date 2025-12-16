Katie Price zeigt größtes Tattoo: Riesen-Blumen auf dem Po

Katie Price (47) hat ihre Fans einmal mehr in Atem gehalten: Die Reality-Ikone präsentierte kürzlich auf Snapchat ein neues, beeindruckendes Körperkunstwerk. Nach sechs schmerzhaften Stunden im Tattoo-Studio ziert nun ein aufwendig gestochenes florales Design ihren Po, das, wie sie selbst verriet, stark von Cheryl Coles' (42) berühmtem Rosentattoo inspiriert ist. "Tattoo Runde 3", schrieb Katie unter das Bild, ergänzt durch "Mein Po tut so weh". Den weißen String als einzigen Begleiter wählte sie dabei, um das Ergebnis perfekt in Szene zu setzen.

Katie, die mittlerweile auf eine Sammlung von über zwanzig Tattoos blickt, fügte dem Werk mit dem neuesten Design einen weiteren Meilenstein hinzu. Bereits im vergangenen Jahr ließ sie sich gigantische Engelsflügel über den gesamten Rücken stechen. Auch in der Vergangenheit setzte sie mit Tattoos auf bedeutungsvolle Motive – ob die Namen ihrer Liebsten, Symbole für ihre Kinder oder persönliche Widmungen. Zur Vorstellung ihres neuen Tattoos wurde zudem bekannt, dass Katie bald ein TV-Comeback feiern wird: Sie wird in einer Spezialfolge von "Olivia Attwood: Getting Filthy Rich" zu sehen sein. Dort spricht sie offen über ihre OnlyFans-Karriere, welche ihr enorme finanzielle Entlastung brachte.

Privat und beruflich hat Katie in den letzten Jahren einige Höhen und Tiefen erlebt. Infolge ihrer zweiten Insolvenz 2024, ausgelöst durch eine unbezahlte Steuerschuld von rund 850.000 Euro, musste sie ihr berühmtes "Mucky Mansion" zum Schleuderpreis verkaufen. Ihre Einnahmen aus OnlyFans – angeblich bis zu 56.000 Euro monatlich – halfen ihr jedoch, sich wieder zu stabilisieren. Für Fans und Follower blieb Katie immer präsent und nutzte Plattformen wie Snapchat und Instagram, um Einblicke zu geben – sei es in ihre künstlerischen Tattoos, ihre geschäftlichen Projekte oder in die Herausforderungen ihres Lebens abseits der Kameras.

Instagram / katieprice Katie Price, Dezember 2025

Instagram / katieprice Katie Price, TV-Bekanntheit

Instagram / katieprice Katie Price im März 2025