Heimliche Hochzeit: Davina McCalls ungewöhnlicher Ehering

Davina McCall hat nach ihrer heimlichen Trauung mit Michael Douglas jetzt den ungewöhnlichen Ehering gezeigt – und der sorgt für Gesprächsstoff. Die TV-Ikone, die von 2000 bis 2010 Big Brother moderierte, präsentierte bei einem Event der People’s Postcode Lottery in London einen silbernen Ring mit augenförmigem Stein, der an das legendäre Big-Brother-Auge erinnert. Die heimliche Hochzeit fand vergangene Woche im kleinen Kreis im Marylebone Town Hall statt, nur wenige Freunde und Familienmitglieder waren dabei. Der Antrag? Erst drei Monate zuvor auf Ibiza.

Zuvor hatten Insider gegenüber The Sun Einblicke in den großen Tag gegeben. "Ihre Hochzeit war perfekt, genau so, wie sie es wollten", heißt es dort. Das Paar habe sich bewusst für eine intime Feier nahe ihres Zuhauses entschieden, mit rund zehn geliebten Gästen. Am Tag nach dem Ja-Wort ging es direkt weiter zur Hochzeit von Freunden – der erste gemeinsame Auftritt als Ehepaar, bei dem der Ring bereits stolz gezeigt wurde. Auffällig war auch ihr Hochzeitslook: Davina verzichtete auf ein klassisches Brautkleid und trug einen langen weißen Kunstpelzmantel, dazu eine passende Spitzenmütze, Spitzenstrumpfhose und High Heels. Michael entschied sich für einen leuchtend blauen Anzug.

Die Beziehung zwischen Davina und Michael geht auf eine lange Freundschaft zurück, die ihren Ursprung in ihrer gemeinsamen Zeit in den Elstree Studios während Big Brother hatte. Nachdem Davina ihre 17-jährige Ehe mit Matthew Robertson beendet hatte, entwickelte sich nach und nach eine Romanze zwischen den beiden. Michael war vor allem in den letzten Jahren eine wichtige Stütze, als Davina unter anderem eine Hirntumor-Operation durchstehen musste. Jetzt hat das Paar, nach viel gemeinsam durchlebten Höhen und Tiefen, mit der Hochzeit ein neues Kapitel begonnen.

Getty Images Davina McCall bei den Bafta Television Awards 2024

Getty Images Davina McCall und Michael Douglas bei den Brit Awards 2025 in London

Getty Images Davina McCall, 2025