Coldplay-Star Chris Martin überrascht Paar bei der Hochzeit

Coldplay-Frontmann Chris Martin (48) hat am Samstagabend in Rugeley ein frisch vermähltes Paar und dessen Hochzeitsgäste mit einer außergewöhnlichen Geste überrascht – das zeigen Aufnahmen, die Mirror vorliegen. In den Blithfield Lakeside Barns griff der Musiker unerwartet zum Klavier und begleitete den ersten Tanz des Brautpaars live mit dem Song "All My Love". Die frischgebackenen Eheleute waren zuvor von Martins Teilnahme eingeweiht worden, jedoch war dies ein streng gehütetes Geheimnis, das erst enthüllt wurde, als die verblüfften Gäste ihn während der Performance erkannten.

Die großartige Überraschung nahm ihren Anfang, als die Mutter des Bräutigams das Team von Chris Martin kontaktierte und um ein personalisiertes Video bat, um den Hochzeitstag ihrer Kinder zu bereichern. Wie Alex Brown, Mitbesitzer der Location, im Gespräch mit StokeonTrentLive berichtete, übertraf der Musiker jedoch alle Erwartungen: "Chris sagte, ich komme vorbei und mache es besser." Dank Martin, der oscarreif und ohne Ankündigung erschien, ging der besondere Moment mit Blicken der Faszination und purer Freude in die Hochzeitsgeschichte ein.

Vor rund drei Wochen hatte der Musiker bereits mit einem seltenen Auftritt in Los Angeles für Aufsehen gesorgt. Damals wurde Chris dicht hinter der Influencerin Brittany Broski auf dem Weg zu einem Tame-Impala-Konzert gesichtet. Mit Mütze und Gesichtsmaske versuchte der Sänger, unerkannt zu bleiben, während Brittany ganz entspannt zur Venue eilte. Erst als Fotos online gingen, erkannte die Komikerin, wem sie da so nah gekommen war. "Jetzt mal ernsthaft, was ist das bitte? Ich hatte wirklich keine Ahnung, dass Chris Martin neben mir war. Ich bin ein Riesenfan – Hi Chris", schrieb Brittany daraufhin in ihrer Instagram-Story.

Getty Images Chris Martin beim Global Citizen Festival in Belém, Brasilien

Getty Images Chris Martin, Sänger der Band Coldplay

Getty Images Brittany Broski bei der Christian Siriano Spring/Summer 2026 Show in New York, 2025