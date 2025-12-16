Camila Mendes verzaubert Fans mit Bikini-Selfies in Rio

Camila Mendes (31) genießt aktuell eine Auszeit in Brasilien und lässt ihre Fans auf Instagram daran teilhaben. Die Schauspielerin, die mit Rudy Mancuso (33) verlobt ist, veröffentlichte am Wochenende Schnappschüsse aus dem luxuriösen Hotel Emiliano in Rio de Janeiro. In einem gestreiften Bikini mit bordeauxroten Akzenten posierte sie auf einem Balkon und in einer Lounge am Meer. Begleitet von der Bildunterschrift "Rioooo, ich kann nicht aufhören zu essen", zeigte sie sich dabei, wie sie brasilianisches Gebäck und frisches Obst verzehrt. Auch ihr Verlobter Rudy ist auf einem der Bilder zu sehen, wie die beiden sich innig umarmen.

Nach außen hin wirken Camila und Rudy wie ein wahres Traumpaar, das sich während der Dreharbeiten zum Amazon-Film "Música" kennenlernte. Rudy, der den Film auch schrieb und inszenierte, schwärmte bereits in einem Interview mit Entertainment Weekly über die Zusammenarbeit mit der Schauspielerin und betonte, wie schnell sich ihre Chemie auch abseits der Kameras entwickelte. Die Verlobung des Paares gaben die beiden erst kürzlich bekannt. Am 25. Oktober teilte Camila auf Social Media Bilder des besonderen Moments mit den Worten: "Verlobt mit meinem besten Freund." Unter den Gratulanten befanden sich prominente Namen wie Jessica Alba (44) und Sarah Michelle Gellar (48).

Privat verbindet die beiden nicht nur die gemeinsame künstlerische Arbeit, sondern auch ähnliche kulturelle Wurzeln. Camila und Rudy verfügen beide über brasilianisches Erbe, was ihrer Beziehung eine besondere Tiefe verleiht. In der Zwischenzeit genießen die beiden offensichtlich die Zweisamkeit und die paradiesische Atmosphäre in Brasilien. Camila, die für ihre Rolle in der Serie Riverdale bekannt wurde, zeigte zudem auf den Bildern einige ihrer Tattoos, darunter eines auf ihrer Schulter und ein weiteres unter ihrer Brust, und gab damit Einblicke in eine private und unbekanntere Seite ihrer selbst.

Getty Images Camila Mendes, 2024

Instagram / camimendes Camila Mendes, Schauspielerin

Instagram / camimendes Verlobung von Camila Mendes und Rudy Mancuso