Gwyneth Paltrow verrät: Tochter Apple liebt Jacob Elordi

Gwyneth Paltrow (53) traf bei einem gemeinsamen Interview auf Jacob Elordi (28). Für die Serie "Actors on Actors" von Variety und CNN saßen die beiden Schauspieler zusammen und plauderten munter drauflos. Die Oscar-Preisträgerin verriet dem 28-jährigen Schauspieler dabei direkt, dass ihre Kinder große Fans von ihm seien. Besonders ihre Tochter Apple (21), die sie gemeinsam mit Ex-Mann Chris Martin (48) hat, sei begeistert von dem Schauspieler: "Mein Sohn sieht zu dir auf, meine Tochter ist in dich verliebt", gestand sie offen. Die 21-Jährige sei so hingerissen, dass Gwyneth scherzte: "Ich werde es am Ende dieses Gesprächs wahrscheinlich auch sein."

Jacob, bekannt aus der Serie Euphoria und aktuell in Guillermo del Toros (61) Netflix-Film "Frankenstein" zu sehen, reagierte charmant und selbstironisch auf die Liebesbeichte. "Das ist immer das, was man hört. Jeder sagt: ‘Oh, meine Mutter liebt dich. Meine Tochter liebt dich. Meine Freundin liebt dich.‘ Aber nie: ‘Ich liebe dich‘", merkte er schmunzelnd an. Daraufhin ließ es sich Gwyneth nicht nehmen, seine Bemerkung humorvoll aufzugreifen. Sie entgegnete: "Ich liebe dich, Jacob."

Abseits der Kameras führt Gwyneth ein stabiles Familienleben mit ihrem Ehemann Brad Falchuk (54). Ihre Tochter Apple, die gelegentlich als Model arbeitet, hält ihr Liebesleben normalerweise weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus. Was sie von den offenen Worten ihrer Mutter hält, ist nicht bekannt. Jacob, der durch romantische Komödien wie The Kissing Booth erstmals international in Erscheinung trat, wurde in der Vergangenheit mit mehreren Prominenten in Verbindung gebracht, darunter Zendaya (29), Olivia Jade Giannulli (26) und Cailee Spaeny (28). Trotz seines Erfolges und seines Traummann-Images gilt der Schauspieler als nahbar und bodenständig. Auch im gemeinsamen Interview mit Gwyneth präsentierte sich Jacob als humorvoller und sympathischer Gesprächspartner, der sich für einen Witz auf eigene Kosten nicht zu schade ist.

Getty Images Gwyneth Paltrow, Juni 2024

Imago Jacob Elordi bei der Premiere von "Frankenstein" in Mexiko-Stadt

Getty Images Apple Martin, Tochter von Gwyneth Paltrow