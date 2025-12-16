Schon ganz bald: Dann startet die neue Dschungelcamp-Staffel

Das Warten hat ein Ende: Am Freitag, 23. Januar 2026, startet wieder der ultimative TV-Marathon Ich bin ein Star – Holt mich hier raus! bei RTL. Deutschlands beliebtestes Reality-Format entführt die Zuschauer 17 Tage lang live nach Australien, täglich um 20.15 Uhr, und verspricht spektakuläre Prüfungen, Tränen und jede Menge Unterhaltung. Die Gastgeber Sonja Zietlow (57) und Jan Köppen (42) führen mit viel Charme und Humor durch die 19. Staffel. Auch der Dschungelcamp-Arzt Dr. Bob ist wie immer mit von der Partie, wenn sich zwölf mehr oder weniger prominente Teilnehmer ins Abenteuer stürzen.

Während die Fans rätseln, wer diesmal in den australischen Busch einzieht, steht eines schon fest: Eine abwechslungsreiche Mischung aus prominenten Gesichtern und Realitystars wird wieder für jede Menge Gesprächsstoff sorgen. Neben den täglichen Challenges und bissigen Kommentaren der Moderatoren können sich die Zuschauer auch auf spannende Wendungen und überraschende Momente einstellen. Der krönende Abschluss des Dschungel-Finales am 8. Februar wird dann zusätzlich spannend: Direkt im Anschluss an die Krönung des neuen Dschungelkönigs oder der neuen Dschungelkönigin zeigt RTL live den Super Bowl LX.

Bereits Wochen vor dem Start kursierten im Netz wilde Gerüchte um den neuen Dschungelcamp-Cast. Besonders Bild sorgte für Aufsehen und wollte sogar alle zwölf Kandidaten erfahren haben. So tauchten Namen wie Gil Ofarim (43), Simone Ballack (49), Evanthia Benetatou (33), Hubert Fella (57) und Mirja du Mont (49) auf. Auch Realitystars wie Samira Yavuz (32), Patrick Romer (30), Ariel und Umut Tekin (28) oder die beiden Schauspieler Hardy Krüger jr. (57) und Stephen Dürr (51) wurden auf die Liste gesetzt. Mit Nicole Belstler-Boettcher (62) wurde zudem eine echte Promi-Tochter ins Spiel gebracht.

RTL / Pascal Bünning Die Dschungelcamp-Moderatoren Sonja Zietlow und Jan Köppen

RTL Jan Köppen und Sonja Zietlow im Dschungelcamp 2025

RTL Sonja Zietlow, Moderatorin