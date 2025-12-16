Amy Schumer lebt für ihren Sohn weiter mit ihrem Ex zusammen

Amy Schumer (44) hat das Ende ihrer siebenjährigen Ehe mit Chris Fischer offiziell auf Instagram bestätigt. Die Comedian schrieb in einem langen Post: "Chris und ich haben die schwierige Entscheidung getroffen, unsere Ehe zu beenden. Wir lieben uns sehr und werden weiterhin den Fokus auf die Erziehung unseres Sohnes legen." Zahlreiche Fans kommentierten die Veröffentlichung unter einem Foto, das Amy und Chris zusammen in der U-Bahn zeigt. Laut einem Bericht von Page Six leben die beiden trotz der Trennung weiterhin unter einem Dach, um ihrem sechsjährigen Sohn Gene den Alltag zu erleichtern. Die Emmy-Gewinnerin und der preisgekrönte Koch wollen Vollzeit-Co-Parenting betreiben.

Amy verkaufte kürzlich das gemeinsame Stadthaus in Brooklyn Heights für 11 Millionen Dollar (umgerechnet rund 9,5 Millionen Euro). Die Familie hatte bereits im Frühjahr angekündigt, gemeinsam nach Manhattan umzuziehen, da Gene dort einen Platz an einer angesehenen Schule erhalten hatte. Chris soll eine zentrale Rolle in der Betreuung seines Sohnes behalten und auch bei Bedarf mit Amy reisen können, insbesondere falls sie sich für eine weitere Comedy-Tour entscheidet. "Amy will, dass Chris für Gene da bleibt, aber sie möchte nie wieder eine romantische Beziehung mit ihm führen", zitiert Page Six einen mit der Situation vertrauten Insider.

Amy und Chris hatten 2018 geheiratet, kurz darauf kam Gene zur Welt. Die Schauspielerin band ihren Ehemann immer wieder in ihre Arbeit ein, machte ihr Familienleben transparent – auch in ihrem Netflix-Special "Growing", in dem sie erzählte, dass bei Chris eine Autismus-Spektrum-Störung diagnostiziert wurde. Amys jüngste Erfolge, darunter ein deutlicher Gewichtsverlust, hatten nach ihren eigenen Aussagen keinen Einfluss auf die Trennung: "Nicht, weil ich ein paar Pfunde verloren habe und dachte, ich könnte jetzt einen Basketballspieler an Land ziehen", scherzte sie in ihrem Instagram-Post über aufkeimende Spekulationen. "Familie für immer", fügte sie abschließend hinzu.

Getty Images Amy Schumer und Chris Fischer bei der "Inside Amy Schumer"-Premiere

Instagram / amyschumer Chris Fischer und Amy Schumer, Ex-Paar

Instagram / amyschumer Chris Fischer und die Schauspielerin Amy Schumer