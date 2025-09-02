Kurz vor Geburtstag: Regisseur Tarek Ehlail ist verstorben

Der talentierte Filmemacher Tarek Ehlail ist im Alter von 43 Jahren bei einem tragischen Autounfall ums Leben gekommen. Der Unfall ereignete sich am 31. August auf der A1 bei Köln, als Tarek auf dem Weg zu seiner Familie in den Urlaub war. Als er bei Landsweiler-Reden unterwegs war, fuhr er auf einen im Stau stehenden Sattelzug auf und wurde bei dem Zusammenstoß in seinem Auto eingeklemmt. Die Rettungskräfte versuchten noch, das Leben des Regisseurs zu retten, doch seine Verletzungen waren zu schwer. Er starb noch am Unfallort, wie die Saarbrücker Zeitung berichtete.

Tareks Familie und Freunde sind tief erschüttert von dem unerwarteten Verlust. In einem Statement auf der offiziellen Facebook-Seite des Filmschaffenden bekundeten die Angehörigen ihre Trauer und beschrieben seinen Tod als unermesslichen Verlust. Bekannt wurde er durch Dokumentationen wie "Glaubenskrieger" und Spielfilme wie "Chaostage – We Are Punks!". Er war nicht nur Regisseur, sondern auch Drehbuchautor und Produzent und hat in seiner Karriere mit bekannten Künstlern wie Bushido (46) zusammengearbeitet.

Geboren in Homburg und zuletzt in Hamburg lebend, war Tarek ein kreativer Kopf, dessen Leidenschaft für das Filmemachen weit über die Grenzen der Filmwelt hinausging. Neben seiner Arbeit als Filmemacher war er auch als Piercer und Tätowierer tätig, was sein vielseitiges Talent und seine unbändige Kreativität unterstrich. Sein Tod trifft nicht nur die Filmbranche schwer, sondern lässt auch seine Fans und Wegbegleiter in tiefer Trauer zurück.

Imago Tarek Ehlail, Regisseur

Imago Tarek Ehlail bei der Premiere von "Volt", Köln 2016

IMAGO / Horst Galuschka Tarek Ehlail, Regisseur

