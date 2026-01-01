Jeffrey Dean Morgan brach sich bei "Walking Dead" beide Füße

Jeffrey Dean Morgan (59) hat am Set von The Walking Dead einen schmerzhaften Preis gezahlt: Während der Dreharbeiten zur 11. Staffel brach sich der Negan-Darsteller bei mehreren Sprüngen beide Füße – und das offenbar, weil er die falschen Schuhe trug. Die Verletzungen entstanden in den USA, als Jeffrey für die finalen Folgen der Mutterserie im Einsatz war. Kurz darauf reiste er für einen Werbedreh nach Spanien, wo ihn die nächste Hiobsbotschaft erwischte. Trotz allem blieb er an der Seite seiner Kolleginnen und Kollegen und stand weiter vor der Kamera.

Wie Screen Rant berichtete, begann alles mit einem Haarriss, der sich durch wiederholte Belastung verschlimmerte. "Ich glaube, ich hatte einfach nicht die richtigen Schuhe an und bin ein paar Mal gesprungen und gelandet. Am Anfang war es nur ein Haarriss. Und dann wurde es schlimmer. Die Knochen in meiner Ferse sind nicht mehr glatt", erklärte Jeffrey. Erst spät wurde ihm klar, dass tatsächlich beide Füße gebrochen waren. Eine Operation hatte er zwischen "The Walking Dead" und dem Spin-off "Dead City" eingeplant. Doch bei dem Werbespot in Spanien zog sich der Schauspieler einen Leistenbruch zu. "Ich hatte einen [Leistenbruch] ... Also musste ich operiert werden, und ich dachte: 'Scheiß drauf. Mein Fuß wird es überleben müssen'", zitierte ihn das Portal weiter. Die Fuß-OP musste warten, der Drehplan nicht: Morgan setzte die Arbeit als Negan fort. "Dead City" wurde verlängert, Staffel zwei lief an, Staffel drei ist in Arbeit.

Privat ist Jeffrey Dean Morgan für seine Bodenständigkeit bekannt. Der Schauspieler lebt mit seiner Familie auf einer Farm im US-Bundesstaat New York, wo er sich gern mit seinen Tieren beschäftigt und Ruhe vom Drehalltag findet. Freunde beschreiben ihn als jemanden, der seine Nähe zu Fans schätzt und Begegnungen nicht als Pflicht, sondern als Freude begreift. In Interviews lässt der Star durchblicken, dass ihm Zusammenhalt wichtiger ist als Rampenlicht. Wer ihm begegnet, trifft weniger auf den knurrigen Negan als auf einen Gastgeber, der Geschichten teilt, Kaffee nachschenkt und sich am Ende noch nach dem Wohlbefinden seiner Gäste erkundigt.

Anzeige Anzeige

Getty Images Jeffrey Dean Morgan im November 2022

Anzeige Anzeige

Getty Images Schauspieler Jeffrey Dean Morgen, April 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Jeffrey Dean Morgan im Oktober 2024