Florian Silbereisen kontert harte Kritik an Schlagershows

Florian Silbereisen (44) hat genug von den immer gleichen Vorwürfen – und geht jetzt in die Offensive. In seinen großen ARD-Schlagershows wie "Die Schlagerchampions" und besonders beim "Schlagerbooom" sollen angeblich immer wieder die gleichen Stars auf der Bühne stehen. "Das sehe ich überhaupt nicht", sagte Florian im Interview mit der Schweizer Tageszeitung Blick und stellte klar, dass seine Shows seit langem Karrieresprungbretter seien. Er führte aus, dass viele heute gefeierte Musiker ihren ersten großen TV-Moment in seinen Shows hatten.

Um seinen Punkt zu untermauern, nannte der Showmaster Beispiele: Semino Rossi (63), Helene Fischer (41), Voxxclub oder Ben Zucker (42) hätten, so Florian, bei ihm früh Sichtbarkeit bekommen. "Ross Antony, Maite Kelly, Giovanni Zarrella, Eloy de Jong und viele mehr haben ihre Schlagerkarrieren bei uns gestartet", erklärte er. Für seine Programmstrategie nutzte er eine Fußballmetapher: "Der 'Schlagerbooom' ist Champions League und deshalb spielen hier die Besten, die Erfolgreichsten und die Beliebtesten." Genau wie in Europas Königsklasse gebe es Überraschungen, aber eben auch Fixgrößen – das erwarte das Publikum.

Während Florian also auf Kontinuität bei den Zugpferden setzt, platzte ausgerechnet Roberto Blanco (88) der Kragen: Der Entertainer schimpfte Mitte Dezember über eine "kleine Mafia" in der deutschen Schlagerszene. "Fast immer die gleichen Gäste", erklärte er dem Hamburger Abendblatt. Francine Jordi (48) schlug in einem Interview mit t-online versöhnlichere Töne an und sagte, sie sei schlicht "nicht angefragt" worden – entweder hätten ihre Lieder nicht gepasst oder die Gästeliste sei bereits voll gewesen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Florian Silbereisen, Juni 2025

Anzeige Anzeige

Public Address / ActionPress Helene Fischer und Florian Silbereisen bei "Schlagerchampions – Das große Fest der Besten"

Anzeige Anzeige

Getty Images Roberto Blanco, Sänger