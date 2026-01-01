Valentina Pahde hätte Lust auf feste "Traumschiff"-Rolle

Valentina Pahde (31) feiert am 1. Januar 2026 zur besten Sendezeit ihr "Traumschiff"-Debüt im ZDF – und das gleich mit ordentlich Kribbeln: An der Seite von Florian Silbereisen (44), der als Kapitän Max Parger das Ruder führt, spielt sie die Ärztin Dr. Sophia Berg. Gedreht wurde auf und rund um die MS Amadea, die in der Neujahrsfolge Kurs auf Madikwe in Afrika nimmt. Schon beim Dreh funkte es – zumindest im Skript: Zwischen der Ärztin und dem Kapitän knistert es, ein Kuss unter dem afrikanischen Sternenhimmel inklusive. Gegenüber RTL schwärmt die Schauspielerin von der Stimmung am Set und der Kollegialität an Bord, die sie vom ersten Moment an spüren durfte.

Die 31-Jährige verrät außerdem, dass sie sich eine Rückkehr gut vorstellen kann. "Für mich war es das erste Mal, dass ich eine Ärztin gespielt habe. Daher kann ich mir natürlich vorstellen, noch mal Dr. Sophia Berg zu spielen", sagte sie dem Sender. Sie liebe Herausforderungen und würde sich "schon auch als Schiffsärztin oder assistierende Ärztin sehen, um einfach schöne Geschichten rund ums Traumschiff zu kreieren". Besonders beeindruckt zeigte sie sich von Florian, den sie als bestens vorbereiteten, offenen Mitspieler erlebt habe: "Florian ist einfach ein toller Kollege, der aber auch sehr professionell ist. Wir sind die Szenen immer zusammen durchgegangen", erklärte sie. Obwohl die Folge bereits in der Mediathek ist, gesteht sie: "Ich habe den Film tatsächlich noch nicht gesehen, das hebe ich mir für den ersten Januar auf", so ihr Plan.

Schon im Juni hatte Valentina ganz offen von ihrer Zeit auf dem "Traumschiff" geschwärmt. "Diese Rolle hat mich sofort in ihren Bann gezogen", erinnerte sich die Schauspielerin im Gespräch mit Bild zurück. Die Dreharbeiten seien für sie eine ganz besondere Zeit gewesen: "emotional, aufregend und einfach wunderschön." Neben der Handlung hätten es ihr vor allem die "atemberaubenden Orte, das herzliche Team und die berührende Geschichte" angetan. All das habe das Projekt für sie unvergesslich gemacht. Für die 31-Jährige war es sogar möglich, Arbeit und Urlaub vor exotischer Kulisse zu verbinden.

Anzeige Anzeige

ZDF / Dirk Bartling Valentina Pahde und Florian Silbereisen in "Das Traumschiff: Afrika: Madikwe"

Anzeige Anzeige

ZDF / Dirk Bartling Florian Silbereisen als Kapitän Max Parger in "Das Traumschiff"

Anzeige Anzeige

Instagram / valentinapahde Schauspielerin Valentina Pahde im April 2025 in Afrika