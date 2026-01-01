Zu alt: Darum wurde Marijke Amado aus ihrer Show gekickt

Marijke Amado (71) spricht offen darüber, wie abrupt ihr TV-Märchen endete: Die Moderatorin der "Mini Playback Show" erzählt, dass sie 1998 mit 40 Jahren aus der eigenen Erfolgssendung gedrängt wurde – und das mit einer schmerzhaften Begründung. "Als die ersten Falten kamen, hieß es: 'Verschwinde!'", sagte Marijke der Bild. Die Show, die von 1990 bis 1998 bei RTL lief und an Silvester 1990 startete, war in Aalsmeer in Nordholland produziert worden. In den Neunzigern schalteten bis zu neun Millionen Menschen ein. Nur wenige Monate nach ihrem Rauswurf übernahm Jasmin Wagner (45) mit gerade einmal 18 Jahren die Moderation. Im selben Jahr verschwand die Kultsendung schließlich ganz aus dem Programm.

Die Niederländerin erinnert daran, wie das TV-Phänomen überhaupt nach Deutschland kam: 1989 lief das Format bereits in ihrer Heimat, ihr damals dreijähriger Sohn Kai war begeistert. Marijke brachte ein Band zum damaligen RTL-Chef Helmut Thoma – "Das will ich haben. Und Sie moderieren das!", habe er nach fünf Minuten gesagt, so berichtet sie. Fortan suchte die Moderatorin in Kitas und Schulen nach "Kindern mit lebendigen Augen, Lust auf Abenteuer" und drehte drei Shows am Tag. Die Sendung wurde europaweit bekannt, sogar in Ägypten lief sie synchronisiert. Kritik an angeblicher Sexualisierung der kostümierten Kinder weist Marijke bis heute zurück: "Das ist totaler Quatsch", sagte sie der Bild. Für sie stand das spielerische Gefühl im Mittelpunkt, wenn Kinder sich wie ihre Idole fühlen durften.

Privat traf Marijke der Bruch besonders hart. Sie war alleinerziehend und stand nach dem Aus ohne Einkommen da, kurz darauf verlor sie ihren Vater. Ihren Weg ins Fernsehen hatte die Entertainerin Jahre zuvor auf ungewöhnliche Weise gefunden: 1977 leitete sie für einen Reiseveranstalter die erste deutsche Gruppe in die Antarktis, ein Journalist schwärmte Rudi Carrell (†71) von der energiegeladenen Niederländerin vor. Der TV-Star meldete sich zu Weihnachten – per Morsezeichen – und holte sie als Assistentin in "Am laufenden Band". Bis heute sprechen Fans sie auf die "Mini Playback Show" an. "Wenn Zwei-Meter-Männer auf mich zukommen und sagen: 'Sie haben mit der Mini Playback Show meine Jugend verschönert'", erzählt Marijke, weiß sie, dass diese Zeit vieles bewegt hat.

ActionPress Marijke Amado, Moderatorin

Marijke Amado bei der "Mini Playback Show"

Marijke Amado, TV-Moderatorin

