Sexy und selbstbewusst: Jennifer Lopez kontert ihre Kritiker

Jennifer Lopez (56) hat in Las Vegas ihre neue Residency eröffnet – und gleich am ersten Abend die Kritiker ins Visier genommen. Am Dienstag stand die Sängerin im The Colosseum im Caesars Palace auf der Bühne und lieferte eine Show, über die gesprochen wird. Mit dabei: ein ultraknappes Bühnenoutfit, ein funkelnder Body, der jede Kurve betonte und ihren durchtrainierten Po in Szene setzte. Und als manche im Publikum wohl schon an die üblichen Kommentare im Netz dachten, legte Jennifer nach – mit einem Spruch, der sitzt und zeigt, mit wem sie es zu tun haben. Vor den Fans und Kameras machte sie unmissverständlich klar, wie sie mit den Vorwürfen umgeht, sie sei "immer nackt" und kleide sich "nicht altersgerecht".

Die Antwort gab sie mit einem Lächeln und einer Breitseite in direkter Rede: "Wenn du so einen Po hättest, wärst du auch nackt", witzelte Jennifer laut TMZ – während sie genau das Outfit trug, das ihre Botschaft unterstrich. Die Entertainerin nahm damit spielerisch all das auf, was ihr in den vergangenen Wochen im Netz entgegenwehte. Erst an Weihnachten hatte sie Kritik für ein Selfie kassiert, weil einige Fans ihr Photoshop unterstellten. Zuvor sorgte sie bei einem Mega-Hochzeitsauftritt in Indien für Gesprächsstoff, als sie in einem goldenen, mit Strass besetzten Mini-Body ihre Hits performte. In Vegas kombinierte sie nun die Show mit einem selbstbewussten Statement: Sie bleibt ihrem Stil treu, ob es manchen gefällt oder nicht.

Privat und hinter den Kulissen ist Jennifer für ihre Disziplin bekannt. Die Künstlerin schwört seit Jahren auf striktes Training, viele Tanzproben und eine Routine aus ausreichend Schlaf und bewusster Ernährung. Freunde beschreiben sie als jemanden, der vor großen Shows Ruhe sucht, Playlists sortiert und mit ihrem Team Rituale pflegt, bevor der Vorhang aufgeht. In Interviews betonte die Sängerin wiederholt, wie wichtig ihr das Zusammenspiel mit ihrer Crew ist und dass sie Kraft aus der Bühne und den Reaktionen des Publikums zieht. Diese Mischung aus harter Arbeit, Humor und Nähe zu den Fans prägt auch ihre neuen Abende in Las Vegas – mit Glitzer, Hits und einer klaren Botschaft: Sie definiert ihren Look selbst.

Getty Images Jennifer Lopez bei einem Auftritt, 2025

Getty Images Jennifer Lopez, Dezember 2025

Getty Images Jennifer Lopez, Mai 2025