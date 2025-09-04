Scheidung und Co.: Ashley Biden macht schwere Zeit durch

Ashley Biden (44) durchlebt derzeit eine der herausforderndsten Phasen ihres Lebens. Auf ihrem Instagram-Account teilte sie kürzlich ihre Gedanken über die schwerwiegenden Veränderungen, die sich in letzter Zeit ereignet haben. Dazu gehört die Scheidung von Howard Krein, ihrem Ehemann seit 13 Jahren, sowie die erschütternde Nachricht über die Krebsdiagnose ihres Vaters Joe Biden (82). In einem emotionalen Beitrag schrieb sie: "Der Sommer 2025 war einer der härtesten Sommer meines Lebens." Bilder, die sie gepostet hat, zeigen sie in innigen Momenten mit Freunden, in der Natur und vor allem mit ihrem Vater, während sich beide offensichtlich gegenseitig Trost spenden.

Ashley zeigte sich in ihrem Eintrag auch dankbar für die Unterstützung durch Familie und Freunde. Trotz der schwierigen Zeiten blickt sie positiv in die Zukunft: "Ich bin bereit für den Herbst – meine Lieblingsjahreszeit – und freue mich auf den Aufschwung." Ihr Vertrauen in neue Anfänge hat sie gestärkt, wie sie auf Instagram weiter erläutert. Die letzten Monate nutzte sie, um zu trauern, zu heilen und neue Stärke zu finden. Mit frischer Selbstliebe und innerem Frieden startet sie nun selbstbewusster denn je in ihr neues Kapitel.

Schon vor wenigen Tagen gab Ashley in einem Post intime Einblicke in ihre Gefühlswelt. Trotz der schweren Scheidung zeigt sie sich hoffnungsvoll und offen für neue Kapitel in ihrem Leben. Besonders Kraft schöpft sie aus der engen Bindung zu ihrem Vater Joe Biden: Gemeinsame Spaziergänge bezeichnet sie sogar als "Hühnersuppe für meine Seele". Genau dieser familiäre Rückhalt könnte Ashley jetzt helfen, die kommenden Herausforderungen zu meistern.

Getty Images Ashley Biden, 2024

Imago Ashley und Joe Biden, Oktober 2012

Getty Images Joe Biden und Ashley Biden, 2024

