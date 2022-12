Präsidententochter Ashley Biden bezaubert bei Staatsdinner

Im Weißen Haus ist jede Menge los! Erst vor ein paar Wochen heiratete Naomi Biden, die Enkelin des US-Präsidenten Joe Biden (80) ihren Partner Peter Neal im Rahmen einer privaten Zeremonie im Garten des Anwesens. Am selben Wochenende feierte der Präsident dann seinen 80. Geburtstag mit der Familie. Ende November wurde von First Lady Jill Biden (71) die legendäre Weihnachtsdeko enthüllt. Jetzt fand im Weißen Haus ein Staatsdinner zu Ehren von Emmanuel Macron (44) statt. Für diesen Anlass putzte Bidens Tochter Ashley (41) sich mächtig heraus!

Die Fotos von dem hochkarätigen Abend zeigen: Die 41-Jährige hat sich für den Besuch des französischen Staatspräsidenten ordentlich in Schale geworfen. Ashley trug ein königsblaues schulterfreies Ballkleid – dazu kombinierte sie funkelnden Statement-Schmuck und trug ihre brünette Mähne halb hochgesteckt. Begleitet wurde sie von ihrer Freundin Elysia Bevan. Außerdem waren für das Staatsdinner auch zahlreiche Promis geladen: darunter beispielsweise Mode-Queen Anna Wintour (73). Die Vogue-Chefin kam in einem schwarzen Kleid, über und über mit Perlenketten behängt.

Auch Sänger John Legend (43) und seine Frau Chrissy Teigen (37) gehörten zu den Gästen von Joe Biden. Die Beauty erwartet gerade ihr drittes Kind – und bezauberte in einer rosafarbenen Robe mit Puffärmeln und trug dazu superelegante schwarze Handschuhe und eine glitzernde Clutch. Wessen Look gefällt euch besser? Stimmt in unserer Umfrage ab!

CNP via ZUMA Press Wire / Zuma P Joe Biden und Emmanuel Macron

CNP via ZUMA Press Wire / Zuma P Bazmark Luhrmann und Anna Wintour im Weißen Haus

CNP via ZUMA Press Wire / Zuma P Chrissy Teigen und John Legend im Weißen Haus

