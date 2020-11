Diese Frau tritt in die Fußstapfen von Donald Trumps (74) Tochter Ivanka (39)! Am vergangenen Samstag wurde verkündet, dass sich Joe Biden (77) gegen den amtierenden Präsidenten Trump im US-Wahlkampf durchsetzen konnte. Daraufhin teilte seine Enkelin Naomi ein Foto der Familie, auf dem diese sich vor Freude in den Armen liegt. Auf dem Pic war auch Joes Tochter Ashley (39) zu sehen. Wie viel wird die Öffentlichkeit von ihr in Zukunft mitbekommen? Ashley werde das Rampenlicht offenbar nicht freiwillig suchen!

Im Gegensatz zu Ivanka und ihrem Ehemann Jared Kushner (39) soll Ashley Daily Mail zufolge kein großes Interesse daran haben, in der Amtszeit ihres Vaters auf allerlei öffentlichen Veranstaltungen aufzutreten. Obwohl sie Joe während seines Wahlkampfs begleitete, sei es doch ein sehr seltener Anblick, dass die 39-Jährige mal eine öffentliche Bühne betrete, heißt es. Auch ihr Privatleben würde die gelernte Sozialarbeiterin nicht in großem Maß öffentlich preisgeben. Ihr Instagram-Konto ist zum Beispiel auf privat gestellt.

Dennoch dürfte Ashley ein Leben in der Öffentlichkeit nicht völlig fremd sein. Sie wurde etwa zehn Jahre vor der ersten erfolglosen Präsidentschaftskandidatur ihres Vaters geboren und wuchs seitdem mit dessen politischer Arbeit auf. Die Gerechtigkeitsaktivistin ist das einzige gemeinsame Kind von Joe und seiner Ehefrau Jill (69). Ihr Bruder Beau (✝46) starb im Jahr 2015 an den Folgen eines bösartigen Hirntumors.

Anzeige

ActionPress Ashley Biden in New York

Anzeige

Getty Images Ashley Biden, Tochter von Joe und Jill Biden

Anzeige

Getty Images Jill und Ashley Biden bei den Oscars im Jahr 2016

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de