Erfolgreichste Instagram-Oma der Welt: Baddie Winkle ist tot

Baddie Winkle (97), die legendäre Instagram-Oma, die Millionen Menschen mit ihrer unkonventionellen Art und ihrem sprühenden Charme begeisterte, ist im Alter von 97 Jahren verstorben. Die traurige Nachricht wurde von ihrer Urenkelin auf Baddies Instagram-Account bekannt gegeben. "Gestern ging eine Ära zu Ende, und ein Stern stieg auf", schrieb sie und fügte hinzu: "Meine Uroma Helen Ruth Elam Vanwinkle tanzte ihren Weg in den Himmel." Sie hinterlässt eine riesige Anhängerschaft, die ihr mutiges Auftreten und ihren frechen Humor liebte.

Baddie Winkle wurde im Alter von 85 Jahren zur Internet-Sensation, als ihre Urenkelin ein Foto von ihr in abgeschnittenen Jeansshorts und einem Batik-Shirt auf Instagram postete. Ihr Aufstieg zur Berühmtheit war beeindruckend schnell, und bald folgten ihr nicht nur Millionen von Fans auf Social Media, sondern auch Stars wie Rihanna (37) und Beyoncé (44). Sie machte Schlagzeilen mit Auftritten bei Premieren und Events, darunter die MTV Music Video Awards, wo sie in Begleitung von Miley Cyrus (32) erschien. Ihr unverwechselbarer Stil und ihre Lebensfreude inspirierten Menschen jeden Alters.

Abseits ihrer glamourösen Auftritte lebte Baddie ein bescheidenes Leben in Kentucky, wo sie sich um ihre Farm kümmerte. Trotz ihres späten Ruhmes vermittelte Baddie stets, dass Alter kein Hindernis für Lebensfreude und Abenteuerlust ist. Sie liebte es, gewagte Modetrends auszuprobieren, und zeigte ihre Vorliebe für ausgefallene Kleidung und Make-up offen auf Instagram. Fans und Freunde weltweit trauern um die außergewöhnliche Frau und feiern ihr Leben mit rührenden Nachrufen.

Getty Images Baddiewinkle im April 2019

X / baddiewinkle Baddie Winkle und Miley Cyrus

Getty Images Baddie Winkle, Webstar

