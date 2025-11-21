Coldplay-Skandal-CEO verkauft seine Luxuswohnung in New York

Andy Byron, der ehemalige Geschäftsführer des Datenunternehmens Astronomer, sorgt erneut für Schlagzeilen. Nach dem Skandal um seine Affäre mit Mitarbeiterin Kristin Cabot scheint er nun in seinem Leben aufzuräumen, wie das Magazin Crain's berichtet. Demnach hat er sein luxuriöses Loft in New Yorks Stadtteil Tribeca für umgerechnet fünf Millionen Euro verkauft. Die Wohnung, die über vier Schlafzimmer, dreieinhalb Bäder und ein großzügiges Wohnzimmer mit offenen Backsteinwänden verfügt, wurde Berichten zufolge gar nicht offiziell zum Verkauf angeboten. Im Kaufvertrag, der dem Finanzamt vorliegt, steht, dass der Deal Anfang November abgeschlossen wurde. Seine Ehefrau Megan Kerrigan ist laut den Dokumenten noch immer mit ihm verheiratet.

Diese Neuigkeiten sorgen nun für Spekulationen: Hat sich Megan nach den Negativschlagzeilen etwa nicht von ihrem Mann getrennt? Bereits im Oktober deuteten Fotos, die Daily Mail vorlagen, darauf hin, dass das Paar die Krise überwunden hat. Auf den Bildern waren sie bei einem gemeinsamen Ausflug in Maine zu sehen. Gut gelaunt spazierten sie auf den Schnappschüssen durch die Straßen und trugen dabei beide ihre Eheringe.

Zu dem viralen Kiss-Cam-Skandal kam es im Juli dieses Jahres. Während eines Konzerts richtete die Band Coldplay eine Kamera auf die Zuschauer, um niedliche Momente einzufangen. Andy und Kristin wurden damit beim Kuscheln erwischt, woraufhin sich der Geschäftsmann hinter einer Balustrade versteckte. Schnell war auch Chris Martin (48) klar, dass die beiden nicht in der Öffentlichkeit gesehen werden wollten. "Entweder haben sie eine Affäre oder sie sind einfach sehr schüchtern", scherzte der Sänger dabei laut Beiträgen auf X.

Imago Andy Byron und Kristin Cabot auf der Kiss-Cam eines Coldplay-Konzerts

Getty Images Coldplay, 2023

