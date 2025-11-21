Keith Urban nach Trennung bei CMA-Awards erstmals auf Bühne

Keith Urban (58) sorgte bei den diesjährigen CMA Awards in Nashville für staunende Blicke. Der 58-jährige Sänger präsentierte nicht nur den Preis für die Entertainerin des Jahres an Lainey Wilson (33), sondern trat auch mit ihr auf und performte sein beliebtes Stück "Where the Blacktop Ends". Besonders ins Auge fiel dabei sein auffälliges Outfit: ein durchsichtiges, glitzerndes schwarzes Hemd, das an der Brust geöffnet war und eine freie Sicht auf seine tätowierte Brust bot. Dies war Keiths erste öffentliche Performance, seit im September bekannt wurde, dass er und Nicole Kidman (58) sich nach 19 Jahren Ehe getrennt haben.

Neben seinem Auftritt wurde auch Keiths Look heftig diskutiert, der mit zerfetzten schwarzen Jeans und lässigen Sneakers lässig-abgehoben wirkte. Die Gastgeberin des Abends, Lainey Wilson, gab sich begeistert über die gemeinsame Performance, und das Publikum schien die Kombination aus Nostalgie und moderner Bühnenpräsenz zu genießen. Während sich Keith auf der Bühne rockig zeigte, zog Nicole die Aufmerksamkeit auf eine ganz andere Weise auf sich, so Daily Mail. Die Schauspielerin glänzte zur selben Zeit in einem maßgeschneiderten Chanel-Kleid bei der Vogue World: Hollywood in Los Angeles, wo sie unter der Regie von Baz Luhrmann (63) den Laufsteg betrat.

Keith und Nicole, einst eines der Traumpaare Hollywoods, scheinen trotz ihrer Trennung persönliche Neuanfänge zu zelebrieren. Fans reagierten besonders auf Nicoles Beiträge in den sozialen Medien, wo sie ihren neuen "Glow-Up"-Look stolz präsentierte und mit Kommentaren wie "Keith who?!" gefeiert wurde. Für Keith ging es zuletzt in die Vergangenheit: In einem Podcast mit Blake Shelton (49) witzelte er über frühe Fotos von sich, auf denen er mit einer blonden Wallemähne kaum wiederzuerkennen ist. Trotz der privaten Veränderungen scheint der Musiker jedoch auf der Bühne weiterhin das Rampenlicht zu genießen.

Getty Images Keith Urban bei den CMA Awards in Nashville 2025

Getty Images Lainey Wilson und Keith Urban performen bei den 59th CMA Awards

Imago / Avalon.red Keith Urban und Nicole Kidman, 2024