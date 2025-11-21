Shay Mitchell verteidigt ihre Kinderkosmetik nach Shitstorm

Shay Mitchell (38), bekannt aus der Serie Pretty Little Liars, hat sich in einem Interview in der "Today"-Show zu den Diskussionen um ihre neue Kinderskincare-Linie Rini geäußert. Gemeinsam mit ihrer Geschäftspartnerin Esther Song startete sie die Marke am 6. November und wurde seitdem mit Kritik konfrontiert, insbesondere wegen der Gesichtsmasken für Kinder ab drei Jahren. Die Produkte, darunter tierförmige Masken, seien von einigen als fragwürdig angesehen worden, da sie möglicherweise schädliche Schönheitsideale fördern könnten. Shay verteidigte jedoch die Linie und erklärte: "Kinder denken bei Masken nicht ans Beheben oder Verbessern – sie nehmen das als kühlendes Gefühl und einen gemeinsamen Moment wahr."

Die Schauspielerin, die selbst zwei Töchter, Atlas und Rome, hat, sprach im Gespräch über ihre Motivation hinter Rini. Sie erzählte, dass sie die Produkte aus ihrer eigenen Erfahrung als Mutter heraus entwickelt habe. Es gehe ihr darum, sichere Optionen für Kinder zu schaffen, die teilhaben wollen, wenn Erwachsene Selbstpflege zelebrieren. Experten blieben jedoch skeptisch: Die Inhaltsstoffe der Masken und die Botschaften über deren Notwendigkeit wurden von einigen Fachleuten als problematisch bewertet. Während Shay einräumte, dass Masken für Kinder nicht notwendig seien, betonte sie, dass sie für zusätzlichen Komfort und Hydration sorgen könnten.

Privat ist Shay, die auch als Unternehmerin tätig ist, bekannt für ihre enge Bindung zu ihren beiden Töchtern. Sie teilt oft Einblicke in ihren Familienalltag in sozialen Medien und betonte schon früher, wie wichtig ihr solche gemeinsamen Momente mit ihren Kindern sind. Ihr Partner Matte Babel (45) unterstützt sie dabei, und die beiden zeigten sich auch in der Vergangenheit immer wieder als Team, wenn es um ihre Familie oder berufliche Unternehmungen ging. Die Idee, Kindern Selfcare näherzubringen, ist dabei nur ein weiteres Beispiel für Shays Bemühungen, Familie und Alltagspraktiken zu vereinen.

Getty Images Shay Mitchell auf der Baby2Baby-Gala im November 2021

Getty Images Shay Mitchell in der amfAR-Gala 2023 in Cannes

Getty Images Shay Mitchell, Schauspielerin