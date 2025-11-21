Update: Hochschwangere Tanja Makarić hatte schon Senkwehen

Tanja Makarić (28), bekannt als Social-Media-Star und ehemalige Schwimmerin, steht kurz davor, ihr erstes Kind zur Welt zu bringen. Die 28-Jährige befindet sich bereits im zehnten Monat ihrer Schwangerschaft und gibt auf Instagram regelmäßig Einblicke in ihren Alltag. In ihrer neuesten Story berichtet sie von einem bedeutenden Moment während einer langen Autofahrt. Aus einem Fahrstuhl heraus teilte sie das Update mit ihrer Community und erklärte: "Bei der Fahrt hatte ich schon Senkwehen."

Senkwehen gelten als typisches Zeichen für die späte Schwangerschaftsphase: Der Bauch senkt sich, das Baby rutscht tiefer, die Bewegungen fühlen sich anders an. Für viele bedeutet das mehr Druck nach unten und wechselhafte Intensität, manchmal ausgelöst durch Bewegung oder längeres Sitzen – wie bei einer längeren Fahrt. Tanja machte in ihrem Clip keine genauen Angaben dazu, wie lange die Beschwerden anhielten. Sie versprach ihren Fans allerdings weitere Updates.

Erst vor wenigen Wochen hatte Tanja in einer Instagram-Story offen zugegeben, dass die Schwangerschaft für sie nicht nur schön, sondern auch anstrengend ist. "Das Schönste überhaupt ist, das Baby zu spüren", erzählte die Influencerin damals ehrlich. Gleichzeitig meinte sie aber auch: "Manchmal denkt man, man klingt undankbar. Aber es ist schwer." Besonders die Gewichtszunahme machte ihr zu schaffen, auch wenn sie betonte, wie normal dieser Prozess sei.

